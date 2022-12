Empresa de ônibus é multada por descumprir horário e superlotação em BH

Segundo o MPMG, o fornecedor ainda oferecia serviço de transporte falho e ineficiente, totalmente contrário aos interesses dos usuários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O Consórcio BH Leste foi multado em R$ 162.500 pelo Procon-MG em decorrência de irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo na linha 9103, que é responsável pelo itinerário Santa Tereza/Santo Antônio.

“O fornecedor ainda oferecia serviço de transporte falho e ineficiente, totalmente contrário aos interesses dos usuários”, pontua o Ministério Público mineiro.

Ainda conforme o MPMG, o Consórcio BH Leste alegou que a ocorrência de viagens está dentro do quantitativo programado e que os atrasos são plenamente justificados, dado o intenso tráfego da capital.

Por outro lado, o Procon-MG entende que a prática é abusiva, pois a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos é um direito básico do consumidor. Neste sentido, o órgão de defesa do consumidor considera “injustificável e inadmissível que o consumidor seja posto em risco ou prejudicado por descumprimento às normas previstas nos decretos”.

Segundo o Procon, “a empresa infringiu o artigo 39, VIII do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 12, IX, alíneas a e b do Decreto Federal nº 2.181/1997 e os Decretos Estaduais nº 13.384/2008 e nº 17.362/2020”.

Logo, conforme a decisão, o consórcio deverá depositar o valor da multa na conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Após receber a notificação, a empresa tem até 10 dias para apresentar recurso.

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do Consórcio BH Leste e aguarda retorno. A BHTrans também foi procurada. Em caso de manifestação das partes, a reportagem será atualizada.