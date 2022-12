Previsão indica mais chuva em BH durante toda a terça-feira (13)

O bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH, amanheceu tomado pela névoa (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá mais chuva durante toda a terça-feira (13/12). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.

A mínima registrada foi de 19°C e a máxima estimada é de 27°C. A umidade relativa do ar fica em torno dos 50% na parte da tarde.

Durante a madrugada, a Avenida Vilarinho e Avenida Álvaro Camargos, em Venda Nova, foram interditadas por cerca de 30 minutos devido ao alto risco de transbordamento.

A Região Leste foi a mais atingida pelas chuvas em dezembro, com 263,4 mm, que equivale a 77, 7% da média climatológica do mês.

Acumulado de chuva em dezembro*

Barreiro 134, 2 (39, 6%)

Centro Sul 230, 0 (67, 8%)

Leste 263, 4 (77, 7%)

Nordeste 179, 6 (53, 0%)

Noroeste 195, 0 (57, 5%)

Norte 156, 0 (46, 0%)

Oeste 203, 0 (59, 9%)

Pampulha 206, 6 (60, 9%)

Venda Nova 199, 2 (58, 7%)

Válido até até 6h30 do dia hoje*

Média Climatológica de Dezembro: 339,1 mm

Tempo em Minas

Nas regiões Noroeste, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a terça-feira é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Demais regiões do estado, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A cidade de Mocambinho, no Norte de Minas, registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24h, com 34.6 mm.