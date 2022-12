Chuva forte: cidades do interior de Minas contam prejuízos

Em São Sebastião do Paraíso, um dos cartões postais da cidade ficou totalmente tomada pelas águas (foto: Corpo de Bombeiros)

A cidade de São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste de Minas, teve uma terça-feira (13/12) muito chuvosa. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), um carro chegou a ser arrastado próximo à Lagoa de San Gennaro. Foram registrados pontos de alagamento e um muro caiu com a força das águas.