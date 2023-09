Caso 123 Milhas: Justiça mineira incorpora ação civil pública aberta no Rio

A agência de viagens entrou com um pedido de recuperação judicial (foto: Juca Varella/Agência Brasil) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) incorporou mais uma ação civil pública de natureza coletiva contra a 123 Milhas. O acordo foi firmado com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), nessa terça-feira (19/9), e se junta a outros processos da Justiça da Paraíba, de Rondônia e do Paraná.









A agência de viagens entrou com um pedido de recuperação judicial na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte em 29 de agosto. No pedido estavam incluídos o CNPJ da 123 Milhas e das empresas Art Viagens, que previa a emissão de passagens por milhas e a Novum, holding com 100% do capital da agência.

O Judiciário entendeu que seria mais eficaz agrupar todas as ações civis públicas contra a mesma empresa, para garantir mais segurança jurídica e rapidez nos processos.