Chuva em MG: sobe número de cidades que decretaram situação de emergência

A situação de emergência por causa do período chuvoso já foi decretada em 83 municípios de Minas Gerais, segundo informação da Defesa Civil estadual, divulgada na manhã desta quarta-feira (14/12). O estado também já registrou sete mortes em decorrência das chuvas.

Polícia Civil e MP fazem ação contra fraude tributária no setor de grãos

Leia também: Todas as regiões de BH estão sob risco geológico até quinta (15/12)

Em Engenheiro Navarro, no Norte, houve tempestade local, chuvas intensas e convectivas. O mesmo ocorreu em Rio Vermelho, na Zona da Mata. Por fim, em Coluna, no Vale do Rio Doce, houve inundação.