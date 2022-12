Papa nomeia Dom José Carlos arcebispo de Montes Claros

Dom José Carlos estava como bispo da Diocese de Divinópolis desde 2014 (foto: Divulgação/Diocese de Divinópolis) O Papa Francisco nomeou Dom José Carlos de Souza Campos, até então bispo da Diocese de Divinópolis, como arcebispo de Montes Claros. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14/12).



Ao anunciar a nomeação, a Diocese afirmou ter amanhecido com “uma surpresa”. Com essa transferência, a Diocese de Divinópolis se torna vacante, expressão oriunda do latim que significa trono vazio e que é usada pela Igreja para dizer que uma sede episcopal está sem o seu ocupante no governo pastoral.





Dom José estava à frente da Diocese de Divinópolis desde fevereiro de 2014 quando foi nomeado pelo Papa Francisco. Ele foi ordenado bispo em maio do mesmo ano quando tomou posse da função.

Celebração



Ao divulgar a nomeação, monsenhor Silvestre José de Melo, eleito administrador diocesano, disse que a Arquidiocese de Montes Claros “está em festa”. Ele convidou os fiéis a celebrarem e destacou a biografia de Dom José Carlos.



“Dom José Carlos é mineiro, de Itaúna/MG. Traz em sua bagagem a experiência de 54 anos de idade, dos quais 29 anos de sacerdócio e 8 anos de ministério episcopal à frente de sua Diocese de origem, onde conta com grande estima do clero e do povo. É mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma. Durante boa parte de sua vida se dedicou ao magistério, sempre atento à escuta e orientação de quem a ele recorre. Atualmente é também o Presidente do Regional Leste 2 da CNBB, que engloba as Arquidioceses e Dioceses de todo o Estado de Minas Gerais”, listou.



A data da posse canônica e início do ministério episcopal de Dom José Carlos ainda não estão definidos e serão divulgados posteriormente, segundo Monsenhor Silvestre.

Arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo desejou "um profícuo ministério".

"E, ao saudá-lo, sob as luzes da terceira vela do Advento, recordamos o que estabelece o cânon 375, §1, sobre a múnus pastoral dos pastores da Igreja: “Os bispos, que por instituição divina sucedem aos Apóstolos, são constituídos Pastores na Igreja pelo Espírito Santo que lhes foi dado, para serem mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros de governo”", afirmou em nota.

Dom José

Dom José Carlos Souza Campos nasceu em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas, em 1968.

Em 1983, entrou para o Seminário Diocesano, em Divinópolis. Morou em Pará de Minas, no seminário, em 1984 e 1985. Mudou-se para Belo Horizonte onde cursou filosofia e teologia.



Durante boa parte de sua vida exerceu o magistério. Foi professor em Belo Horizonte e Pará de Minas. Trabalhou no Colégio Berlaar Sagrado Coração de Maria, como professor de Língua Portuguesa. Lecionou filosofia e espanhol no Seminário São José. Foi professor de filosofia da religião, antropologia filosófica e outras disciplinas nas escolas da região.