BH tem previsão de chuva sem tréguas nesta quarta-feira (14/12)

A previsão do tempo para a capital mineira nesta quarta-feira (14/12) não mudou muito: chuva sem trégua durante todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Pela manhã e à tarde, estão previstas pancadas de chuva. Já à noite, BH pode voltar a registrar chuva forte. Ainda de acordo com o Inmet, essa chuva que dura 'o dia todo' e se intensifica à noite e deve permanecer até amanhã.A temperatura mínima registrada em BH hoje foi 17°C, na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Leste da capital. A máxima pode chegar aos 26°C e a umidade relativa do ar ficará em 60%.

Já para o restante de Minas Gerais, a previsão também é de chuva em todo o estado, com chance de tempestade nas regiões Central, Leste, Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha.

A mínima registrada foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 10°C. Já a máxima prevista é de 35°C, no Triângulo Mineiro.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais