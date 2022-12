Ribeirão transborda e causa transtornos na rodovia LMG-760

Estrada de terra exige atenção de motoristas (foto: Redes sociais/Reprodução)

Obras

A chuva intensa da madrugada (13/12) provocou estragos em Dionísio, na região do Vale do Rio Doce. O ribeirão Mombaça, que corta a cidade, transbordou e causou a interdição da rodovia LMG-760, que liga as cidades do Vale do Aço à Zona da Mata pela BR-262.O tráfego já foi liberado, mas, com a previsão de mais chuvas na região, a situação pode voltar a causar transtornos. A estrada de terra, que fica a 2 metros do ribeirão, tornou o percurso um lamaçal intransitável durante boa parte da manhã.Conforme a Defesa Civil do município, motoristas devem ter atenção ao passarem pelo local. É recomendado evitar a área, especialmente durante à noite. Uma alternativa aos condutores é contornar o trecho, pegar um desvio por Santa Rita e depois retornar à LMG-760.A pavimentação da rodovia já está em andamento e deve ser concluída em 2023. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), dos 57 quilômetros que serão calçados, cerca de 50 já foram concluídos.A cheia do ribeirão atinge a rodovia sempre que chove de forma intensa em Dionísio. Para evitar novos problemas, será construído um dique no trecho de terra, que tem aproximadamente 300 metros.