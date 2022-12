Jovem de 18 anos morre ao esbarrar em fios de alta tensão em obra de prédio

Socorrido por pessoas que passavam próximo do local, Rian foi levado de carro até o hospital mas não resistiu (foto: foto: Redes Sociais/Reprodução)

Rian Henrique Mariano da Silva, de 18 anos, morreu após ser eletrocutado enquanto realizava um serviço em um prédio, no município Central de Minas, no Vale do Rio Doce.

O jovem trabalhava em uma obra e acabou esbarrando uma calha em fios de alta tensão, nessa segunda-feira (12/12).

Os dois subiam a calha para o terceiro andar do prédio quando uma explosão muito forte aconteceu, logo em seguida, o trabalhador de 44 anos perdeu a

consciência.

Os dois foram levados para uma unidade de saúde, mas o jovem de 18 anos chegou no local já sem vida.

O sobrevivente teve queimaduras de terceiro grau nos dois pés e um dos dedos feridos. O corpo de Rian foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para entender se o caso será investigado, mas até o fechamento desta reportagem não houve retorno.