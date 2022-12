Vídeo impressionante: caminhão desgovernado esmaga carro e bate em ônibus

Um caminhão desgovernado esmagou um carro e bateu em um ônibus em Bambuí, no Centro-Oeste de Minas, nesta segunda-feira (12/12). Imagens impressionantes foram registradas pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

O motorista, de 43 anos, alegou que o veículo perdeu o freio. O caminhão carregado de leite bateu em um carro estacionado. Em seguida, atingiu o ônibus que fazia conversão na rua. O carro ficou prensado entre o caminhão e um poste.

O caminhão perdeu o freio atingindo o carro e o ônibus (foto: Reprodução)



Por pouco, duas crianças, um homem e uma mulher não foram atingidos. Eles estavam na esquina aguardando para atravessar. Quando o caminhão bateu no ônibus, eles correram.

De acordo com a Polícia Militar (PM), não tinha ninguém dentro do carro. Os ocupantes do ônibus e do caminhão também não se feriram.

