Motorista morre após caminhão encostar em cabos de alta tensão em BH

Um homem morreu eletrocutado na tarde desta terça-feira (13/12) enquanto manobrava um caminhão no bairro Letícia, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O veículo encostou nos cabos de alta tensão dos postes, transmitindo a carga elétrica para o motorista.

O corpo do homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado parcialmente carbonizado.

O caminhão munck (tipo guindaste) continuou em movimento após o choque e bateu em um poste, pegando fogo. O acidente ocorreu na rua Jovina de Souza, por volta das 13 horas.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A área foi interditada para evitar que outras pessoas fossem sofressem algum choque elétrico . A Cemig foi ao local e desligou a rede para que as chamas fossem combatidas com uso da água.