UFMG não tem dinheiro para pagar bolsas estudantis, afirma reitoria

A Universidade Federal de Minas Gerais está sem dinheiro para pagar as contas de água, luz, telefonia e serviços terceirizados e as bolsas de ensino, pesquisa e extensão em dezembro. A situação, afirma a reitoria em nota, foi causada pelo congelamento de recursos anunciado no dia 1º de dezembro.

O contingenciamento das verbas para o último mês do ano já havia sido divulgada em 28 de novembro, mas o Ministério da Educação liberou os recursos em seguida. No mesmo dia, o Tesouro Nacional congelou todos os pagamentos do ministério , atingindo todas as universidades e institutos federais.