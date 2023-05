677

Horóscopo do dia (19/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Touro

Começa hoje um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Touro nos traz novas possibilidades quanto a valores, finanças, talentos, vida material, prazer e tudo que nos é precioso. Use a vibração deste momento para vibrar novas possibilidades de abundância e prosperidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Novos começos na sua área financeira e material. Intencione para hoje toda a prosperidade que almeja; vibre na fartura e abundância. Você tem sido desafiado a sair de sua zona de conforto neste território, buscando alternativas e possibilidades. Este novo ciclo lhe reforça seu senso de valor pessoal e capacidade de se regenerar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Nova no seu signo (solar ou ascendente) lhe possibilita novos começos. Terá energia em potencial para ser quem é verdadeiramente. Plante agora energia de independência, autossuficiência, valor pessoal e solidez. Você tem sido desafiado a se recriar nos últimos tempos, portanto aproveite este ciclo para se encontrar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos ligados ao emocional e espiritual. Este ciclo será excelente para começar algum tipo de análise psicológica ou então vivenciar sua sensibilidade através da arte, meditação e vivência da entrega ao divino. Você tem sido desafiado a encarar suas questões subjacentes e este ciclo lhe estimula solidez neste sentido.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Novos começos ligados a grupos, vida social, amizades e trabalho pelo coletivo. Este ciclo lhe colocará mais em contato com o mundo e com aquilo que você pode fazer para tornar este um mundo melhor. Visão futurista. Você tem sido desafiado a sair da zona de conforto e das tradições, buscando inovações e uma mente mais aberta. Este ciclo lhe reforça esta qualidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos ligados à carreira, autoridade e imagem pública. Plante agora o que deseja colher como sucesso material e profissional. Grande energia em potencial para trabalhar e vencer na vida. Você tem sido desafiado a quebrar barreiras neste setor e inovar. Este ciclo lhe traz a oportunidade de fazer isso com robustez e qualidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à expansão, fé, estudos superiores, leis e viagens. Seja como for, este ciclo lhe permite expansões robustas e materializar mais sua visão. Você tem sido desafiado a expandir, explorar novas fronteiras e sair da zona de conforto. Este ciclo lhe permite esta expansão, o que demanda mais fé e coragem de sua parte.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos ligados à profundidade emocional, descobertas, sexualidade e bens conjuntos. Este é um excelente momento para começar algo novo e que lhe toque a nível profundo. Você tem sido desafiado a encarar suas profundezas emocionais e este ciclo lhe permite fazer isso com mais qualidade e solidez.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novos começos ligados ao amor, relacionamentos, vida social e justiça. Este é um excelente momento para se ter iniciativas em parceria e buscar o que há de mais valoroso nelas. Você tem sido desafiado a quebrar padrões rígidos na vivência a dois e nesse ciclo poderá vivenciar isto de maneira mais sólida. Plante boas vibrações de parceria.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos ligados ao trabalho, vida material, rotina e saúde. Este é um excelente momento para novas proposições e recomeços. Você tem sido desafiado a quebrar com os padrões de rotina, trabalho e saúde e tem revolucionado esta área da vida. Este ciclo lhe permite movimentar com mais propriedade as possibilidades materiais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos ligados à criatividade, poder pessoal, romances, paternidade e tudo o que tenha relação com quem você é e o que cria a partir disto. Você tem sido desafiado a romper com as velhas couraças, normas e rigidez para se tornar alguém muito mais criativo, corajoso e fiel a si mesmo. Este ciclo lhe permite florescer neste sentido.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos ligados à vida pessoal e familiar. Plante novas possibilidades neste sentido. Você tem sido desafiado a quebrar barreiras neste sentido, ter um olhar mais objetivo para com a vida familiar, mas também olhar para dentro. Este ciclo lhe permite viver a vida pessoal com mais consistência e propriedade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos ligados ao intelecto, estudos, viagens e relações. Busque agora tudo que tenha valor neste sentido: estudos valiosos, técnicas de comunicação, solidez no contato. Você tem sido desafiado a abrir sua mente para as novas possibilidades, inovações e ideias renovadoras. Este ciclo lhe facilita vivenciar tudo isso com muito mais solidez e senso de valor.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com