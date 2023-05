Fábio Assunção volta para a faculdade e ganha elogios na internet

O ator Fábio Assunção ganhou elogios após ingressar na faculdade de Ciências Sociais (foto: Renato Rocha Miranda/Globo Arthur / Reprodução/redes sociais)

O ator Fábio Assunção está passando por um novo momento em sua vida. Nessa quinta-feira (4/5), circularam imagens do galã na faculdade. Ele é um dos calouros do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo.

Fábio, que anos atrás enfrentou uma batalha contra o abuso de drogas, recebeu inúmeros elogios nas redes sociais por voltar às salas de aula. “ Fábio Assunção é um exemplo de mudança de vida, o cara realmente buscou se recuperar do mal que ele carregava, pra hoje estar vivendo bem e feliz. Muito sucesso pra ele nessa trajetória”, desejou um internauta.

“Que volta por cima o Fábio Assunção deu.... cara eu nem o conheço e fico feliz demais”, compartilhou um perfil. Agora, o “modo Fábio Assunção”, que antes era uma piada utilizada para se referir a ficar ‘doidão’, agora ganhou um significado.

“Quero ver vocês ativarem o modo Fábio Assunção agora…Fazendo um sucesso gigante no trabalho, com uma mulher 10/10 do lado, pleníssimo, recuperado e ESTUDANTE”, diz uma mensagem nas redes.



“Hoje é dia de ativar o modo FÁBIO ASSUNÇÃO e colocar as aulas da facul em dia”, brincou uma usuária do Twitter.

‘Estou adorando’

Aos 17 anos, Fábio Assunção entrou no curso de Comunicação Social, na FIAM-FIAMM, em São Paulo. Mas, dois anos depois, decidiu abandonar os estudos e investir na carreira de ator. Agora, aos 51 anos, ele resolveu voltar à faculdade.

Em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Fábio Assunção disse estar encantado com a sensação de voltar às salas de aula. “"Tô adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo. A gente está sempre lendo texto de referências sobre vários assuntos, artigos, livros, eu tenho o hábito da leitura e a vontade de estar sempre buscando ter mais propriedade pra cuidar das coisas, para ter uma disciplina e organizar ideias", revelou.

Ele ainda contou que sempre quis fazer o curso. "Sempre tive vontade de estudar Ciências Sociais para entender a sociedade de uma forma científica, e isso veio num momento de muitos achismos, sobretudo agora em que a gente, cidadão, é mais cobrado, mais solicitado a se posicionar, e para fatores humanos como a desigualdade, mas com algum tipo de princípio conceitual", apontou.

Fábio disse não ter pressa para concluir o curso, já que pretende interromper as aulas para continuar o trabalho. Apesar de não querer um tratamento diferente, os colegas de faculdade têm compartilhado fotos do ator no campus, além de lançarem olhares curiosos.