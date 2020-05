Fábio Assunção critica Regina Duarte após entrevista polêmica: 'Me senti enojado'

Entrevista de Regina envolveu bastante polêmica nessa quinta (7) (foto: Reprodução/CNN Brasil) Um dia depois da entrevista polêmica da secretária Especial de Cultura, Regina Duarte, à CNN Brasil, a conversa voltou a render entre a classe artística. Desta vez foi o ator Fábio Assunção quem usou as redes sociais para se manifestar contrário à atitude de Regina, que se recusou a ouvir as reivindicações da colega de classe artística, Maitê Proença, durante o bate-papo.





Fábio não economizou nas críticas e disse ter se sentido ‘enojado’ por Regina ter desconsiderado o recado de Maitê, gravado a pedido da CNN Brasil nessa quinta (7). Na ocasião, a secretária Especial de Cultura acusou a emissora de estar usando vídeo de ‘dois anos’ atrás e que era uma tentativa de ‘desenterrar mortos’, se recusando a ouvir as reivindicações feitas pela atriz.









O ator também disse ter sentido vergonha pela entrevista e citou Flávio Migliaccio, que morreu no começo desta semana, aos 85 anos, uma vez que este deixou uma carta mostrando descontentamento com o tratamentos aos idosos no Brasil. Assunção também publicou que, ‘muito em breve, a caneta não estará mais nas mãos de Regina’, se queixando das poucas ações da atriz à frente da secretaria.





“Continue batendo continência e, muito antes que imagina, estará sem essa caneta nas mãos - caneta, aliás, que nem usou. E eu espero que, na sua atual e futura velhice, pessoas melhores que eu lhe deem acolhimento e amor.”





Assunção finalizou as críticas afirmando que Regina tem ‘sorriso de fantoche’ e que espera que o atual governo ‘passe logo’.





“Velhice é elogio, é sinônimo de sabedoria, mas a senhora continua com esse sorriso de fantoche e não engana ninguém. Lamento por sua presença e daqueles a quem serve. Vocês passarão. Que seja logo”, concluiu.