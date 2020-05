Veja o que disse Maitê Proença no vídeo que fez Regina Duarte encerrar entrevista à CNN

(foto: CNN/Reprodução)

A atrizexplicou, nessa quinta-feira, em rede social, que queria apenas pedir a Regina Duarte para que. Isso porque ela enviou, a pedido da CNN, um vídeo sobre a atuação da secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (sem partido).A secretária especial de Cultura não gostou da emissora ter veiculado om vídeo da atriz Maitê Proença em tom de cobrança ao governo e. Antes disso, Regina opinou sobre a ditadura militar, cantando a marchinha ‘Pra Frente Brasil’, que foi símbolo naquela época, e chegou a dar risada ao falar sobre os óbitos originados pelo regime.No vídeo, Maitê Proença afirma: “A Cultura está perplexa com a falta de informação com o que tem sido feito ou proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas. Nesse túnel comprido, e sem futuro a vista para arte, que afinal, se faz juntando gente. Mas, até quando isso vai se sustentar?", questiona a atriz."São muitos poucos os que têm reservas financeiras para milhares [de artistas] que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes: Rubens, Aldir, Flávio… Nenhuma palavra de nosso presidente, de nossa secretária. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a posição que divergia da maioria dos seus. Regina, estou aqui clamando: fale com a sua classe, nós precisamos de você”, finalizou.