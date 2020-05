Artistas criticam postura de Regina Duarte em entrevista à CNN

(foto: Reprodução/CNN Brasil)

a reagiu com muitas críticas à entrevista da secretária especial de Cultura,, à, que rendeu bastante polêmica nessa quinta-feira.Antes dela abandonar a conversa ao vivo, a atriz, cantando a marchinha ‘Pra Frente Brasil’, que foi símbolo naquela época, e chegou aoriginados pelo regime.Regina declarou que se opõe à cobrança sobre o que ocorreu nos anos 60 durante o regime militar, marcado pela censura, perseguição a adversários políticos, prisões arbitrárias, tortura e mortes de opositores. A secretária especial de Cultura chegou até a cantar a marchinha ‘Pra Frente Brasil’, música que marcou a ditadura, durante a entrevista.Após a repercussão negativa, um dos antigos amigos da secretária de Cultura,, desabafou em rede social. “Fiquei chocado quando na entrevista você achou ‘normal’ as mortes e chancelou a tortura. Dói mais e mais vê-la assim. O que aconteceu com você, Regina?", questiona."Não dá pra desculpar não, Regina. Não dá pra desculpar o seu deboche com torturados pelo Estado, sua naturalização da barbárie", escreveuO atorironizou a entrevista no Twitter. "Viram quem é a namoradinha fascista do Brasil? De nada", afirmou Abreu, fazendo trocadilho com uma de suas personagens em novelas."Regina Duarte foi tão verdadeira hoje como vilã canalha, asquerosa e mau caráter", disse o fundador do grupo "Porta dos Fundos".A atriz e cantora Zezé Motta postou uma imagem de luto "por nosso ministério ou pasta" em suas redes sociais.