'Fiquei encantado com a Regina', disse General Villas Bôas sobre entrevista na CNN

(foto: CNN/Reprodução)

O general da reservadefendeu a secretária Especial da Cultura,, em suas redes sociais nessa quinta-feira. Isso depois da atriz ter opinado sobre a ditadura militar, cantando a marchinha ‘Pra Frente Brasil’ - que foi símbolo naquela época - e ter dado risada ao falar sobre os óbitos originados pelo regime.O generale criticou a emissora. "Assisti ontem à noite a entrevista concedida pela Secretária de Cultura, Regina Duarte, à TV CNN. Por um lado, fiquei encantado com a Regina pela demonstração de humanismo, grandeza, perspicácia, inteligência, humildade, segurança, doçura e autoconfiança que nos transmitiu", disse pelo Twitter.Ele também disse que admirou também "a habilidade com que [Regina] desvencilhou das armadilhas que os entrevistadores tentaram colocar a ela, que visivelmente havia se preparado para, numa atitude totalmente desarmada, abordar temas relativos a sua pasta."Por outro lado, Bôas disse que se decepcionou com a atitude, que ele chamou de ""por parte dos entrevistadores e âncoras da emissora."A CNN alardeia praticar o bom jornalismo, mas não creio que ele exija deselegância e falta de respeito. Questiono de qual instância alguns jornalistas retiraram a autoridade de agirem como membros de um tribunal de inquisição, dispensando-se de princípios básicos de civilidade?! Parabéns Regina Duarte", finalizou.