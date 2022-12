Fabio Assunção aguarda com expectativa nova temporada de 'Todas as flores'

Em "Todas as flores", Humberto (Fabio Assunção) é constantemente chantageado pela amante Zoé (Regina Casé) (foto: Estevam Avellar/Globo)



Fabio Assunção está entusiasmado com o resultado de seu trabalho como o dúbio Humberto de “Todas as flores”, novela original do Globoplay. Com o final da primeira parte da trama criada por João Emanuel Carneiro, fica a expectativa para a próxima leva de episódios, que serão disponibilizados na plataforma a partir de abril de 2023.

“Tenho sorte de estar com o Carrão nesse trabalho. Na nossa relação dentro de cena, essa afetividade é atropelada pela trama. A gente tem muitas sequências juntos, mas em nenhuma há um papo sincero de pai e filho. É uma paternidade atravessada pela personalidade do Humberto, amarrado em chantagens”, relata.

Humberto é constantemente ameaçado pela amante Zoé (Regina Casé). A vilã conheceu o pai de Rafael quando ele recolhia lixo nas ruas e namorava Judite (Mariana Nunes). Zoé o tirou dessa vida. No entanto, o envolveu em seus crimes. Apesar de ser cúmplice dela, Humberto demonstra alguns traços de arrependimento. Porém, não se mostra corajoso para revelar tudo o que sabe sobre os esquemas de Zoé.

“Judite remete ao passado. Porém, ele não encontra mais esse pertencimento lá. E tem a Zoé, que o leva pelo mundo dos golpes a fim de sobreviver. Humberto estabelece uma disputa com o filho e a relação dos dois fica no meio da briga pelo poder. Talvez a gente ainda ache um espaço para vê-los como pai e filho. É um relacionamento complexo”, comenta o ator.





A história de amor interrompida entre Humberto e Judite guarda segredos. Na segunda parte da novela, o público deverá conhecer mais detalhes do passado de ambos. O pai de Rafael ainda frequenta o Bairro da Gamboa, um dos principais redutos do samba carioca, na esperança de reviver seus sentimentos.

Porém, Judite julga como erradas as escolhas que ele fez e preferiu se afastar. “A vida que tinha não pertence mais a ele, mas também não se identifica com a Gamboa. Humberto vai pra lá, tem saudosismo, só que não sente mais esse pertencimento. Ele vive em um mundo eli- tista. Enquanto fica entre esses dois universos, tenta encontrar um caminho”, conta o ator.

Embora tenha conhecimento dos crimes cometidos por Zoé, Samsa (Ângelo Antônio) e Débora (Barbara Reis), Humberto não os denuncia. Afinal, sabe que poderia ser preso como cúmplice de alguns dos delitos dos vilões.

Fabio Assunção observa que o personagem tem problemas com o filho justamente por não ser honesto. “Ele não consegue se libertar disso tudo para ter uma relação sincera com Rafael. Humberto quer ser o melhor pai do mundo, mas mente e engana. Fica uma relação meio estranha entre eles”, comenta.