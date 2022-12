'Retrospectiva 2022' do SBT/Alterosa mostra notícias que marcaram o mundo

Márcia Dantas e Marcelo Torres vão apresentar o programa dedicado a 2022 (foto: SBT/divulgação)



O SBT/Alterosa exibirá a sua tradicional “Retrospectiva” na próxima terça-feira (27/12), logo após o “Programa do Ratinho”. A apresentação ficará a cargo de Marcelo Torres e Márcia Dantas. Os jornalistas viajam para locais de acontecimentos marcantes deste ano, recordando os fatos a partir do ponto onde ocorreram. Entre os lugares visitados estão Petrópolis, Brasília e o Museu do Ipiranga, na capital paulista.

Durante a “Retrospectiva 2022”, Téo José comentará os acontecimentos de destaque no meio esportivo, como Bia Haddad fazendo história no tênis e Rayssa no Mundial de skate.

'Domingo legal'em clima de Natal

Mas antes de terça, o SBT/Alterosa exibe hoje (25/12) o especial de Natal do “Domingo legal”. Celso Portiolli recebe Dony De Nuccio, Gabriel Cartolano e Marcão do Povo no time azul do “Passa ou repassa”. Beca Milano, Nadja Haddad e Renata Kuerten representam o time amarelo, competindo pelo troféu do game.

Na edição especial do game show “Comprar é bom, levar é melhor!”, a Família Souza, de Manaus, no Amazonas, enfrentará as temidas “steperguntas” em busca do prêmio de R$ 100 mil. Para isso, contarão com a ajuda da irreverente Narcisa (Tiago Barnabé). O “Domingo legal” vai ao ar a partir das 11h.

Celso Portiolli comanda a edição natalina do 'Domingo legal' (foto: SBT/divulgação)





Às 15h, Eliana comanda a edição especial de Natal de seu programa. “Famosos da internet: Melhores do ano” vai trazer os vencedores do quadro “Famosos da internet” de 2022. Na versão especial, o júri vai eleger o campeão dos campeões deste ano.

A apresentadora também estará à frente do último episódio da atração “Minha mulher que manda”, com o bombeiro da Eliana, Yuri Bonotto, e a esposa, Leo Escobar; o humorista do “A praça é nossa” Cris Pereira ao lado da esposa, Mary Godoy; e Léo Áquilla com o parceiro Chico Campadello.