'Programa Silvio Santos' comemora seus 60 anos com especial no SBT/Alterosa

Ao longo dos últimos 60 anos, Silvio Santos se tornou um dos apresentadores mais queridos do país, fazendo parte da família brasileira aos domingos. Sempre com o apoio de suas 'colegas de trabalho' (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Dois de junho de 1963. Um domingo. O “Programa Silvio Santos” estreava na extinta TV Paulista (canal 5), a convite do diretor Paulo de Grammont. O executivo ofereceu a Silvio a oportunidade de alugar o horário vespertino dominical da emissora, que à época ficava fora do ar, para que ele apresentasse uma nova atração. Convite aceito, mesmo sabendo que, à época, os brasileiros não estavam acostumados a assistir à TV nesse período. Porém, a visão inovadora do apresentador o fez topar o desafio.





Quatro de junho de 2023. Domingo. A partir das 19h15 de hoje, excepcionalmente mais cedo, Patricia Abravanel comanda o “Programa Silvio Santos – Especial 60 anos”, no SBT/Alterosa, com homenagens a seu pai e a presença de famosos que fizeram parte da história da atração. Também foram aos estúdios Iris Abravanel, mãe de Patricia, e todas as filhas de Silvio: Cíntia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata.

A gravação ocorreu na última terça-feira no Estúdio 3 do SBT, em São Paulo. Patricia Abravanel recebeu diversas personalidades. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi até lá para homenagear Silvio.

Patricia e Iris Abravanel: mãe e filha se emocionam durante o 'Programa Silvio Santos' especial deste domingo (foto: Rogério Pallatta/SBT )

A timidez da herdeira

“Ele (Silvio Santos) fala que eu estou indo muito bem. No começo, não me sentia à vontade para fazer brincadeiras no auditório. Era uma coisa tão característica dele que achei que não tivesse graça comigo. Eu fazia quadros longos. Ele deu a dica pra gente fazer quadros menores, e deu certo", revela Patricia, que apresenta o programa desde 2021.

“Ele (Silvio Santos) é muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre nos encorajou”, acrescentou Patricia.

'Quem quer dinheiro?', bordão de Silvio Santos, ganhou as ruas do Brasil (foto: Roberto Nemanis/SBT)



Quadros do programa foram gravados para este domingo, com nomes históricos do programa: Adriane Galisteu, Ary Toledo, Décio Piccinini, Eliana, Flor Fernandez, Gilliard, Ivo Holanda, Jane, Lady Zu, Leão Lobo, Lilian Knapp, Liminha, Luís Ricardo, Mara Maravilha, Nahim, Nelson Rubens, Ovelha, Roque, Sarajane, Sérgio Mallandro, Sônia Lima, Sylvinho Blau Blau e Trio Los Angeles.



Também participaram Daiza Lazarte Barros, a “menina do bambu”, e Luis Sales, fã do Raça Negra.

Silvio valorizou a gente simples do Brasil em seu programa. Nesta foto, ele apresenta o quadro 'Pra ganhar é só rodar' (foto: Tobias Bastos/SBT)

Tudo começou na TV Paulista

Em 1963, depois de a atração comandada por Silvio estrear na TV Paulista, exibida entre as 12h e as 14h, a audiência nessa faixa do horário, até então inexistente, começou a crescer. E não parou mais. “Cuidado com a buzina” foi o primeiro quadro de calouros apresentado por ele.

Em 1965, a TV Paulista foi vendida para o Grupo Globo. A nova emissora – TV Globo – passou a ser a “casa” do “Programa Silvio Santos”, aos domingos. Em 1969, o dominical já batia o Ibope do badalado “Jovem Guarda”, na Record, comandado por Roberto Carlos. No mesmo ano, o Troféu Imprensa passou a fazer parte da atração.



Onze anos depois, em 1976, o dominical deixou a Globo, onde era exibido em preto e branco, e passou a ser apresentado pela Rede Tupi para todo o Brasil, agora em cores. Novos quadros – que permanecem até hoje na memória do público – estrearam: “Show de calouros”, “Domingo no parque”, “Qual é a música” e “Namoro na TV”.



Em 1980, a atração passou a ser exibida pela Record para São Paulo. Uma rede de emissoras independentes a transmitia para o Brasil. No ano seguinte, a concessão do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) foi concedida a Silvio Santos, e o programa passou a ser exibido pela emissora do próprio apresentador.



A década de 1980 foi marcada por estreias importantes. Lá estavam alguns dos mais marcantes jurados do “Show de calouros”: Sonia Lima, Aracy de Almeida, Luis Ricardo, Nelson Rubens e Mara Maravilha. Em abril de 1988, Gugu Liberato passou a dividir os domingos com Silvio Santos, criando nova tradição na TV.

Silvio não mediu esforços para surpreender o público (foto: Acervo SBT)

"Show do milhão" e "Casa dos artistas"

Com a chegada da década de 1990, novos quadros e a audiência em alta deram fôlego para o “Dono do Baú” inovar, mais uma vez, com o “Show do milhão” – game show que marcou a TV brasileira no início dos anos 2000.

Na mesma época, um novo gênero de programas de televisão foi ao ar: a “Casa dos artistas” parou o Brasil, pioneira entre os realities de confinamento. Havia 33 câmeras ali dentro!



Em 2008, o “Patrão” modernizou o “Programa Silvio Santos”. O Brasil ficava de olho no clássico “Jogo dos pontinhos” e no quadro “A Menina Fantasma do elevador”, que viralizou para o mundo. Na década seguinte, vieram novos games, como “Jogo das fichas”, e a nova versão do “Pra ganhar é só rodar”.



Em 2020, obrigado a preservar a saúde diante da pandemia de COVID-19, Silvio Santos, hoje com 92 anos, se afastou do comando da atração. Mas não parou um segundo: esteve sempre atento às novidades e, assim que possível, voltou ao palco.



No ano seguinte, Patricia Abravanel, que já participava da atração desde 2011, passou a se revezar com o pai no comando do dominical. Hoje, ao comemorar seis décadas do “Programa Silvio Santos”, a herdeira começa um novo capítulo na história desta atração de auditório e variedades mais longeva da televisão brasileira.