Na novela que estreia em 10 de outubro, Ari (Chay Suede), Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) dividirão várias cenas (foto: Fábio Rocha/Globo)



Chay Suede se sente livre para, sem julgamentos, interpretar o arquiteto Ari em “Travessia”, novela das 21h da Globo, que estreia em 10 de outubro.

"O Ari não se parece comigo. As grandes características dele não se encontram em mim. É um homem que vê o que está na frente dele e se apaixona, o que pode ser entendido como volátil. Porém, vejo que ele se encanta. Quando olha para a Brisa, só existe ela no mundo. Mas, quando não está vendo, ela passa a existir um pouco menos", adianta.

Durante a viagem, Ari conhece Chiara (Jade Picon). O filho de Núbia (Drica Moraes) vê nessa aproximação a chance de conseguir informações. Sua motivação é não deixar que o patrimônio histórico seja destruído. Ele tem a ilusão de que pode controlar a situação, mas se afasta cada vez mais de Brisa e de Tonho (Vicente Alvite), fruto do relacionamento deles.

"A relação que o Ari tem com a paternidade é bem diferente da minha. No momento em que a gente vai fazer um personagem, procura compreender sem julgamento, deixamos que o público faça isso. Fui atrás de entendê-lo. O fato de ele ser um pai assim ou assado abre portas sobre como a cabeça dele funciona."

O professor Dante (Marcos Caruso) e o arquiteto Ari (Chay Suede), defensor do patrimônio histórico do Maranhão, em T'ravessia' (foto: Fábio Rocha/Globo)

Apesar de passar por um período de preparação nos Estúdios Globo junto do restante do elenco, Chay destaca que a visita da equipe ao Maranhão foi fundamental em seu processo de composição. Enquanto gravava em São Luís, nos Lençóis Maranhenses e em Atins, o ator observou de perto as pessoas da região.

"A ida ao Maranhão foi importante. Tivemos contato com uma realidade diferente da nossa e muitas dúvidas foram sanadas. A gente passeou bastante. O contato com as pessoas de lá e o ritmo do local foram professores para nós. Experiência essencial", conta

Filhinhos de mamãe

O último trabalho de Chay na televisão foi na novela “Amor de mãe” (Globo, 2019-2021), no papel de Danilo/Domênico. O ator observa que há diferenças entre o antigo e o novo personagem, mas que ambos se assemelham na relação de codependência com as mães. Em “Travessia”, Ari busca a aprovação da progenitora, embora diga, inicialmente, que não precisa disso.





"O fato de a gente ter parado de filmar 'Amor de mãe' e voltado foi especial, nunca vou esquecer. O Danilo/Domênico era subserviente à mãe. Já o Ari acha que não é, mas é um pouquinho, sim. Ele vai muito mais para a vida e acha que será bem-vindo, que pode conhecer outras pessoas. Não se envergonha de quem é e não pede desculpa nem licença", afirma.