Juma vira onça e mata Solano nos próximos capítulos de 'Pantanal'

Furiosa por causa do Velho do Rio, Juma, mesmo grávida, vai atacar Solano (foto: Fábio Rocha/Globo)









Mariana (Selma Egrei) perceberá que Juma saiu do quarto a fim de ir à tapera parir a filha. Só que a mocinha não verá que Solano estará à espreita, esperando o momento para tentar matá-la. O bandido renderá a jovem gestante e perguntará pelo Velho do Rio, ameaçando a moça na sequência. Juma ficará possessa quando ele confirmar que atirou no pai de José Leôncio (Marcos Palmeira) e soltará a fera que tem dentro de si.





Solano vai se deparar com uma onça, que o cercará dentro da tapera e o matará. Muda (Bella Campos) se assustará ao ver a amiga arrastando o corpo do pistoleiro. Enquanto isso, o Velho do Rio estará sem forças por causa do tiro que levou de Solano.





Em outro momento, Jove encontrará a esposa, só que Juma não gostará da insistência do marido emtirá-la da tapera. Decidida a ter a filha com a ajuda do Velho do Rio, a moça baterá o pé e permanecerá na antiga residência até dar à luz. Ela avisará ao amado que ficará no lugar que sempre conheceu como lar com a filha.

Urubu disfarçado

"Solano é como um urubu disfarçado de capivara. O público vai identificar nesse sujeito algumas figuras que, por vezes, aparecem e ninguém acredita que seriam capazes de cometer tantos crimes. Para alguns, até parece evidente, mas ele consegue enganar muitos ao seu redor. De qualquer forma, a força da natureza terá papel determinante no final dele", afirma Rafa Sieg.