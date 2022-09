Carla Vilhena e Camila Loures disputam prêmio de confeiteira no SBT

Apresentadora Carla Vilhena (54 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Influencer Camila Loures (27 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Ainda em 2022, o "Bake off Brasil – Celebridades", reality do SBT/Alterosa, chega à terceira temporada. As gravações na tenda mais doce do país já começaram. Sem data de estreia divulgada, mas já causando burburinho pela lista de participantes, o “Bake off” vai pôr no ar o time de 16 famosos brasileiros, incluindo estrelas como a jornalista Carla Vilhena e a influencer mineira Camila Loures.

Durante a atração, personalidades serão convidadas a colocar seus talentos na cozinha em jogo em busca do cobiçado título de “Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil”.

Durante diversos desafios (criativos e técnicos), os participantes serão avaliados pelos jurados do programa para avançarem na competição. Confira os famosos confeiteiros amadores convidados pela emissora de Silvio Santos:



Ex-BBB Natalia Deodato (22 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Empresária Helô Pinheiro (77 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Digital influencer Duda Reis (21 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Humorista Rodrigo Capella (40 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Cantor Pimpolho (52 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Apresentadora Babi Xavier (47 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Atriz Dani Gondim (29 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Ex-BBB Eliezer (32 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Ex-modelo Gianne Albertoni (41 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Modelo Barbara Fialho (34 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Vereador paulista Thammy Miranda (39 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Jornalista Michelle Barros (43 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Ator Velson D'Souza (37 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT) Cantor MC Davi (23 anos) (foto: Lourival Ribeiro/SBT)