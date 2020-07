Por onde andam os atores de Quando me apaixono?

Juan Soler (Jerônimo) e Silvia Navarro (Renata) estrelaram Quando me apaixono: atualmente, ela está na Telemundo, EUA e ele aguarda estreia de novela (foto: FOTOS: sbt/televisa/divulgação)

O futuro de um grande amor colocado em risco por mentiras, invejas e rancores. A novela mexicana Quando me apaixono, que estreou em 20 de julho no SBT/Alterosa, promete encantar o público e fazê-lo torcer a favor (ou contra) a história de amor entre Renata (Silvia Navarro) e Jerônimo (Juan Soler). A trama já começa com a descoberta de traições, escândalos, assassinato e roubo de um bebê. Tudo isso apenas no primeiro capítulo, que despertou a atenção do público nas redes sociais, deixando o folhetim nos trends topics do Twitter. A novela é exibida de segunda a sexta, às 18h15. A partir de agosto, assume o horário de Betty, a Feia em NY.





No folhetim, Renata se apaixona à primeira vista pelo empresário Jerônimo, que corresponde aos seus sentimentos. Mas como protagonistas de uma autêntica novela mexicana, a história do casal não poderia ser fácil e, portanto, terá dramáticas reviravoltas. Os problemas começam logo após terem se conhecido, quando o protagonista descobre que o meio irmão, Rafael (Sebastián Zurita), teria sido morto pela suposta noiva. Cego pelo ódio e o desejo de vingança, o mocinho decide se vingar, incitado pela vilã Josefina (Rocio Banquells), mãe de Renata e Regina (Julieta Rosen), que era noiva de Rafael.





Quando me apaixono foi lançada em 2010, no México. Pela primeira vez é exibida no Brasil. Os protagonistas da novela já são conhecidos do público. Silvia Navarro viveu a atrapalhada Ana, de Meu coração é teu, exibida em 2016 pelo SBT/Alterosa. Ela é uma das atrizes mexicanas mais reconhecidas e, recentemente, anunciou que passaria a fazer parte da equipe da Telemundo, EUA. Como primeiro papel na nova produtora, interpreta a independente e complicada Loli, uma mulher que se dedica exclusivamente ao trabalho e que não queria ter filhos. Mas tudo muda quando a melhor amiga dela morre e a incube de cuidar dos filhos, agora órfãos. A trama se chama La suerte de Loli e as gravações devem começar em 2021.



Rocio Banquells viveu a vilã Josefina em 2010, mas agora passou a se dedicar à música



LIVES NA QUARENTENA Juan Soler interpretou o chef Aldo, que lutou pelo coração de Lety, em A feia mais bela, exibida pelo SBT/Alterosa em 2014. O trabalho mais recente do ator é na novela La mexicana y el güero, que ainda não estreou.





Rocio Banquells é figura conhecida pelos fãs brasileiros. A atriz participou de produções como Coração indomável (2017) e Cuidado com o anjo (2018), sempre no papel de vilã. Atualmente, Rocio está se dedicando à música e fez lives durante a pandemia do coronavírus. Já Julieta Rosen faz sua estreia na telinha brasileira. Em Quando me apaixono, o público poderá conhecer o trabalho da atriz.





* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro