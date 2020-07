TV Alterosa inaugura fase marcada por maior interação com o público

A partir desta segundfoto)a (6), TV Alterosa inaugura fase marcada por maior interação com os telespectadores, investimento em tecnologia e novidades nos programas, como no Alterosa agora, apresentado por Álvaro Damião (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Próximo de completar 60 anos, a TV Alterosa iniciará, nesta segunda-feira (6), fase marcada por novidades nos programas e maior interação com o público e telespectadores. “A TV que o mineiro vê”, como afirma o slogan da emissora, está presente em 834 cidades de Minas – o que representa 98% de cobertura no estado – e faz parte da rotina de mais de 20 milhões de telespectadores.





Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa, revela que todos os programas da emissora estarão de cara nova: “Nós estamos inaugurando uma nova TV Alterosa. Após ela se firmar como a emissora predileta dos mineiros, a pioneira e mais antiga, dá um salto de qualidade, graças ao esforço feito pelo grupo Diários Associados”.





A TV Alterosa é afiliada do SBT em Minas, pertence aos Diários Associados, que também engloba o jornal Estado de Minas e o Portal UAI. “Essa união representa bem o que é o grupo e o que fazemos. Vai ser tudo muito legal e mais próximo. Todos os programas repaginados, com foco na modernidade de equipamentos e na linguagem”, ressalta Carlini.





Segundo Geraldo Teixeira Neto, diretor-executivo do grupo Diários Associados em Minas Gerais, as aberturas, logos e cenários dos programas serão todos novos, mantendo uma identidade gráfica e com características mais modernas. “Há um entusiasmo muito grande por parte da redação. É uma equipe que está trazendo muitas ideias e quem ganha é o telespectador mineiro.”





Os programas da TV Alterosa passam a ter novo estúdio, com telão de led de 20 metros quadrados (m²), onde serão feitas interações ao vivo com repórteres de rua, transmissão da participação do público e exibição de artes e dados. “Acho que as mudanças são positivas porque vão trazer mais visibilidade aos programas, à TV, além de melhorar a qualidade com a qual chegamos às casas das pessoas. Será um uso melhor da tecnologia e, com isso, vamos dar um up enorme”, comemora Álvaro Damião, que há um ano está à frente do Alterosa agora, programa jornalístico voltado para pauta policial, e há oito meses dirige o esportivo Bola na área, que conta com a participação de Léo Figueiredo.





O Jornal da Alterosa, apresentado por Carolina Saraiva, também trará muitas novidades. “A partir de agora, a gente busca, mais do que nunca, estar mais perto do telespectador. Mostrando o que ele quer ver e trazendo-o para dentro do programa”, afirma.





A apresentadora está ansiosa para que o público veja as mudanças: “Vem aí um novo jornal, com a credibilidade de sempre, para que o mineiro continue bem informado, tenha acesso à prestação de serviço e se enxergue no programa”. Ela adianta que a interação com o telespectador, por canais digitais on-line, passará a ser maior.





Stanley Gusman, que há quase cinco anos comanda o Alterosa alerta, conta que o programa passará a abrir, ainda mais, espaço para o telespectador e reafirma a compromisso com a resolução de problemas que afetam as comunidades. “É muito mais do que informar, é ter a notícia na veia e no sangue. E poder dizer que algo é ruim porque estivemos ali e vimos que é ruim. Se a denúncia for sobre um ônibus lotado, queremos estar dentro dele para sentir na pele o mal que produz nas pessoas”, explica. “Terá muita interatividade, pesquisa, bate-papo com o pessoal. Traremos as opiniões de quem está assistindo em tempo real para dentro do programa e a participação da comunidade”, completa Stanley. Para ele, a mudança que mais chamará a atenção será a do cenário da atração. “Será o ponto alto e vai mostrar a grandeza da TV Alterosa.”





ESPORTES A emissora também trará muitas novidades aos apaixonados por esportes. Para Geraldo Teixeira Neto, o Alterosa esporte é o que teve mais mudanças. O programa, que está suspenso desde o começo da pandemia, estará de volta ao ar e, desta vez, a jornalista Isabel Guimarães se une a Leopoldo Siqueira na apresentação. “Estamos muito otimistas porque os novos cenários e a nova tecnologia que possuímos agora nos dão uma série de possibilidades”, explica.





Mesmo com todas as mudanças e criação de novos quadros, o Alterosa esportes manterá a Bancada democrática, sucesso de audiência com Dadá Maravilha, Hugão, Jair Bala, Fael e Toledo. “O programa volta renovado: cenário novo, estúdio novo, novos quadros, participação maior do torcedor e prêmios”, adianta Ricardo Carlini.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro





n PROGRAMAÇÃO





» Alterosa esporte:

De segunda a sexta, a partir das 11h45

» Alterosa alerta:

De segunda a sexta, a partir das 12h15

» Alterosa agora:

De segunda a sexta, a partir das 13h30

» Jornal da Alterosa:

De segunda a sexta, a partir das 19h20

» Bola na área:

Sábado, a partir das 12h30