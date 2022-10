O carismático Silvio Santos "vem aí", agora na tela do Star+ (foto: SBT/reprodução)

Da redação

Silvio Santos é o personagem central de “O rei da TV”, nova série original do Star+, que estreia em 19 de outubro.

Protagonizada por José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Leona Cavalli, a produção traz um olhar sobre a intimidade do “Dono do Baú”, mostrando as várias fases de sua carreira, incluindo erros e acertos, recordes de audiência, insucessos e todos os grandes desafios enfrentados por ele para construir a emissora SBT e seu império.

Guilherme Reis como Silvio Santos (foto: Star+/divulgação)



1. Origem humilde

Antes de se tornar o Silvio Santos, Senor Abravanel (nome verdadeiro do apresentador) precisou batalhar muito para alcançar seus objetivos. De família humilde, filho de imigrantes judeus, começou a trabalhar ainda jovem como vendedor ambulante de canetas no Rio de Janeiro. Sua voz chamou tanto a atenção pelas ruas da capital fluminense que foi convidado a fazer teste em uma rádio. Com apenas 20 anos de idade, Senor se mudou para São Paulo, onde passou a trabalhar como locutor na Rádio Nacional. Ao mesmo tempo, ele apresentava em circos a “Caravana do peru falante”, que contava com atrações populares e performances de famosos.





Mariano Mattos Martins como Silvio Santos (foto: Star+/divulgação)



2. Trilha de sucesso

No início dos anos 1960, Silvio tornou-se dono de sua primeira empresa, o Baú da Felicidade, comprada de seu amigo e mentor Manuel de Nóbrega. Na mesma época, ele estreou “Vamos brincar de forca” na TV Paulista, futura TV Globo. Aos poucos, foi conquistando o público e também divulgando o Baú da Felicidade – base para a criação do Grupo Silvio Santos. Anos depois, chegou a ter cinco horas do domingo na Globo, tornando-se a atração principal do canal e gerando inveja nos corredores.





Silvio Santos, vivido por Chachá, enfrentou um diagnóstico de câncer na garganta (foto: Star+/divulgação)



3. O primeiro canal de TV

Nos anos 1970, após negociações com o governo militar, Silvio Santos recebeu a concessão de seu primeiro canal de TV, a Televisão Silvio Santos (TVS), que foi ao ar pela primeira vez em 1976. Em 1981, conseguiu a concessão de mais quatro canais, que, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A rede se consolidaria como a segunda força da televisão brasileira, atrás da Rede Globo.





Leona Cavalli vive Íris Abravanel e Chachá é o Dono do Baú (foto: Star+/divulgação)



4. Triste diagnóstico

Nos anos 1980, Silvio recebeu o diagnóstico de câncer na garganta e começou um tratamento nos Estados Unidos. O medo de perder a voz o fez refletir sobre a vida. Ao voltar para a TV, ele falou em rede nacional sobre a doença, seu passado e seus arrependimentos.



Roberta Gualda interpreta Cidinha e Mariano Mattos, Silvio Santos (foto: Star+/divulgação)



5. As duas famílias

Silvio Santos é casado, desde 1978, com Íris Abravanel, com quem tem quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Todas elas são ligadas ao negócio do pai, seja na parte administrativa ou artística. O que poucos sabem, no entanto, é que Silvio foi casado, de 1962 a 1977, com Maria Aparecida Vieira, mais conhecida como Cidinha (interpretada por Roberta Gualda), mãe de sua primogênita, Cíntia Abravanel (mãe do ator e cantor Tiago Abravanel), e da filha adotiva Silvia. A primeira mulher do apresentador morreu de câncer em 1977, no anonimato, já que Silvio fazia segredo sobre ela. Na época, ele também mantinha sigilo sobre as filhas.