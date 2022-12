Ailton Graça deixa tipos boêmios de lado para viver Monteiro em 'Travessia'

Ailton Graça explora os conflitos familiares do professor Monteiro em “Travessia”. Na novela das 21h da Globo, o marido de Laís (Indira Nascimento) vive em pé de guerra com a filha mais velha, Isa (Duda Santos), que adora baladas e sempre encontra um jeito de não cumprir as regras estipuladas pelo pai.

"É um prazer estar de novo em uma novela da Gloria (Perez). Minha estreia na televisão foi com ela, fazendo o Feitosa, de 'América'. Monteiro foge dessa construção da pessoa que flerta, do cara que tem outras mulheres e aventuras amorosas" Ailton Graça, ator



Além dos embates com Isa, Monteiro se preocupa com o caçula, Theo (Ricardo Silva). O jovem é capaz de passar horas trancado no quarto, jogando à frente do computador. Como é por meio da internet que ele se conecta com o mundo, tanto o pai quanto Laís não problematizam muito o comportamento do filho. Porém, em breve, o casal deve descobrir o verdadeiro problema do menino: a dependência digital.