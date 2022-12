Sophia Valverde e João Pedro Delfino falam sobre o fim de 'Poliana moça'

Sophia Valverde e João Pedro Delfino participaram do podscast "PoliCast" (foto: Lourival Ribeiro/SBT)





O mineiro João Pedro Delfino e Sophia Valverde, intérpretes de Pinóquio e Poliana, respectivamente, em “Poliana moça”, revelaram aos apresentadores Ana Zimerman e Nicholas, no podcast “PoliCast”, como foi a despedida das gravações da trama do SBT/Alterosa. O episódio está disponível no canal da novela do YouTube e nas plataformas de áudio.





“Tenho 50 mil fotos, registrei tudo, todos os momentos. Eu guardo tudo, guardo até as próteses do Pinóquio”, revela Delfino.





Para Sophia, viver a protagonista novamente foi uma experiência incrível. “Um crescimento gigante”, afirma a atriz, com sorriso no rosto.

Recentemente, o público pôde acompanhar as aventuras da fuga de Poliana do cativeiro com a ajuda do Pinóquio. Os entrevistados aproveitaram para relembrar a interação dos personagens na trama e explicar um pouco da relação dos dois.

“O Pinóquio é apaixonado pela Lorena e pela Poliana também, porque ele quer ser menino de verdade. Então, quando ele encontra Poliana, nota que ela é a garota que tem a humanidade, que tem amor dentro dela. Ele fica encantado com a Poliana, mas é uma relação de irmão, de família”, diz Delfino.