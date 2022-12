Novela mexicana 'A dona' é atração da tarde no SBT/Alterosa

Valentina (Lucero), depois de sofrer decepção amorosa, se muda para o interior e conhece o fazendeiro José Miguel (Fernando Colunga) (foto: Televisa/SBT)

“A dona”, novela de sucesso produzida pela Televisa, está de volta às tardes do SBT/Alterosa. Estrelada por Lucero, Fernando Colunga e Gabriela Spanic, a trama está sendo exibida em dobradinha com “Cuidado com o anjo”. Após o final da antecessora, o folhetim irá ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 17h20.





Valentina acredita que sua felicidade será completa quando se casar com Alonso (David Zepeda), o que acontecerá em poucos dias. Mas, na realidade, ele só está interessado na fortuna da noiva. O rapaz é amante de Ivana, que Valentina considera uma irmã.

Golpe

Alonso e Ivana planejaram um golpe para roubar a fortuna de Valentina. Ele faz Ivana acreditar que fugirão juntos para fora do país, mas não chega ao aeroporto e muito menos ao altar onde Valentina o espera.

Depois de tamanha desilusão, Valentina se transforma. A pessoa doce, justa e sensata dá lugar à mulher fria, autoritária, déspota e amargurada.

Ela decide se isolar do mundo e vai morar na fazenda Os Caracóis. Chegando lá, conhece José Miguel (Fernando Colunga), que recentemente se mudou para a fazenda vizinha, onde vivem seus pais.

Em pouco tempo, Valentina consegue ser odiada por todos no povoado, porque seu capataz, homem perverso e sádico, comete muitas atrocidades em nome dela.

José Miguel e Valentina vivem em guerra por causa do limite de suas terras. Ela age com orgulho e agressividade, mas ele logo percebe que está se apaixonando pela beleza e pelo caráter da moça. E vai se empenhar para conquistá-la.





Com o tempo, a aparente antipatia de Valentina pelo fazendeiro vai se transformando em amor. Porém, eles terão de lutar contra o próprio orgulho para viver esta paixão.