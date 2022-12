Quem se lembra da Janete de 'Zorra total'? Ela agora é Mauritânia

Mauritânia (Thalita Carauta) promove o concurso Garoto Rhodes, que será disputado por Javé (Jhona Burjack), em 'Todas as flores' (foto: Estevam Avellar/Globo)



Thalita Carauta dá show na pele da vanguardista Mauritânia de “Todas as flores”, novela original do Globoplay. A personagem rende muitos momentos divertidos na história, isso é inegável. Mas existem outras camadas que enriquecem o trabalho da atriz, bastante marcada por tipos cômicos – como Janete, da dupla com Valéria (Rodrigo Sant'Anna), do antigo “Zorra total”, do qual participou entre 2010 e 2015. A transição para outros gêneros, aliás, foi conversada com a Globo. E, como pode ser visto hoje, acolhida pela emissora.

Valéria (Rodrigo Sant'Anna) e Janete (Thalita Carauta), a divertida dupla do humorístico 'Zorra total' (foto: Alex Carvalho/Globo)

Sucesso nas redes sociais, a sócia da Rhodes & Co. Tailleur teve um passado difícil: foi expulsa da casa da mãe, dona Darcy (Zezeh Barbosa), seguiu o caminho de aspirante a estrela do cinema erótico e enfrentou inúmeros preconceitos. Mas, ao se tornar herdeira de Raulzito (Nilton Bicudo), se transformou completamente. Agora, dedica-se ao mundo da moda com um talento que, até então, era menosprezado.

"O humor é um lugar quase de favoritismo da minha vida profissional, mas nunca foi um plano. Entrei para ganhar grana e sobreviver. Um trabalho dá certo e, aí, vão te chamando. Por mais que eu seja vista de outra maneira agora... a comédia é muito forte e eu fiz personagens marcantes" Thalita Carauta, atriz



"Mauritânia está em movimento. No começo, se encontrava num momento de frustração, de baixa autoestima, atuando em filmes adultos. Ela tem seus 40 anos e mostra como a sociedade enxerga uma mulher dessa idade no mercado erótico: de forma bem cruel", comenta.

Na trama de João Emanuel Carneiro, Mauritânia chega à empresa Rhodes & Co. Tailleur com ideias inovadoras e recebe o aval do presidente da marca, Rafael (Humberto Carrão). Apesar dos olhares tortos do outro sócio, Luís Felipe (Cassio Gabus Mendes), e da designer Vanessa (Letícia Colin), a ex-atriz pornô não se abala. Tanto que é a mente por trás do concurso Garoto Rhodes.

"Mauritânia passa por uma virada. Alguém reconhece o valor que essa mulher tem, um talento criativo para moda. A elite, talvez, não abrace muito esse estilo. Quando herda aquela fortuna, ela bate de frente com os conceitos da Rhodes, voltada para pessoas conservadoras", conta.

Apesar de alto-astral, Mauritânia carrega algumas dores. Ela tenta uma reaproximação com Darcy e a filha, Brenda (Heloísa Honein), mas é constantemente rejeitada por elas. A jovem foi criada pela avó e pela tia, Chininha (Micheli Machado).

Dinheiro sujo

Embora seja parecida com a mãe, a garota a julga como um mau exemplo e afirma querer distância, mesmo depois de Mauritânia enriquecer. Para Brenda, o dinheiro da sócia da Rhodes é sujo.

"Essa mulher sofreu algumas negligências. Ela não tem uma questão com a sexualidade, ela desenvolveu uma habilidade de se fortalecer num ambiente hostil. É interessante, porque todo esse contexto da Mauritânia marca o enfrentamento de vida. São poucas as coisas que a abalam", afirma.





À vontade na pele de Mauritânia, Thalita conquistou o público da novela ao construir uma mulher forte, mas que também luta contra suas inseguranças. A postura combativa com todos que tentam humilhá-la não esconde o lado sonhador, de quem faz o possível para recuperar o afeto da família

"Gosto de trabalhar com humor e drama. Amo quando exploro os dois. Mauritânia tem momentos de densidade. Mas, na segunda parte da trama, traz uma energia mais voltada para o humor, porque é a maneira dela se enxergar na vida A personagem tem uma visão romântica. Veio de uma vida complicada, mas rola essa virada", vibra.