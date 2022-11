Romulo Estrela diz que o amor pode transformar Oto, em 'Travessia'

Maranhense de São Luís, Romulo Estrela tem a chance de voltar à cidade natal na pele de um dos protagonistas de "Travessia", novela da Globo (foto: Fábio Rocha/Globo)



Romulo Estrela acha, inicialmente, que Oto é um homem sem amarras em “Travessia”, novela das 21h da Globo. No entanto, o hacker se encanta por Brisa (Lucy Alves) e disputará o amor da mocinha com Ari (Chay Suede), que passou a repensar a importância em sua vida da mãe de seu filho.









“Oto é aquele cara que chega nos lugares, mas não vê a hora de ir embora. Está sempre querendo partir, ir adiante. Quando encontra Brisa, vê a possibilidade de algo diferente e inusitado. Pela primeira vez, ele se sente vulnerável”, conta o ator.





Na trama de Gloria Perez, as circunstâncias que levaram os caminhos de Oto e Brisa a se cruzarem complicarão o romance dos dois.





O hacker estava no Maranhão executando trabalho ilegal para Moretti atingir o rival Guerra (Humberto Martins), quando tentou ajudar Brisa e ambos foram presos, ao serem flagrados com uma arma. Se os detalhes da ação forem descobertos, o rapaz pode ter problemas com a Justiça.





No triângulo criado por Gloria Perez, Chay Suede e Romulo Estrela disputam o amor de Brisa, interpretada por Lucy Alves (foto: João Miguel Junior/Globo)





“Na verdade, a gente não pode olhar para o Oto e dizer que ele é o mocinho. O personagem é um hacker. A atividade dele não é uma coisa boa, pois invade sites, trabalha na dark web e faz coisas obscuras. Ele tem dois lados. Estou construindo Oto com essa dualidade”, explica Romulo Estrela.





Em “Travessia”, a lealdade do rapaz ao empresário do ramo da construção civil pode custar caro. Segundo Romulo, o hacker é bem diferente dele, por guardar segredos e ser reservado em tudo o que faz. Só que o amor por Brisa pode iniciar uma transformação, ao longo dos capítulos.





“Todos nós, intérpretes, emprestamos um pouco de nossas próprias experiências para os papéis. Oto é um homem que gosta de conhecer lugares novos e viajar, algo que amo fazer. Porém, ele é misterioso. Eu sou um cara de fácil leitura”, assume.





Maranhense de São Luís, Romulo é grato pela chance de voltar à cidade natal na pele de um dos protagonistas da novela das 21h da Globo. Para ele, “Travessia” vem coroar sua longa trajetória profissional.



O primeiro papel fixo de Estrela veio em 2005, na Record, em “Essas mulheres”. Depois, teve destaque na trilogia “Mutantes”, na mesma emissora, entre 2007 e 2009. Lá, atuou ainda em “Rei Davi” e “Balacobaco”, entre 2012 e 2013.





A primeira oportunidade na Globo chegou em 2013, com “Além do horizonte”, mas o folhetim não se saiu bem na audiência. Dois anos depois, Romulo Estrela chamou a atenção ao interpretar Roberto em “Além do tempo”.





A partir de então, suas aparições na Globo foram crescendo, em produções como “Liberdade, liberdade” e “Novo mundo”. Não demorou a ser alçado, em 2018, ao posto de protagonista em “Deus salve o rei”, substituindo Renato Goés, que até havia gravado algumas cenas como o destemido Afonso.

O ator vive Cristiano em "Verdades secretas II", investigador que quer descobrir quem matou Alex (Rodrigo Lombardi) (foto: Pedro Pinho/divulgação)

Na tela da Globo e do Globoplay

De lá para cá, Estrela encabeçou o elenco de “Bom Sucesso”, entre 2019 e 2020, e “Verdades secretas II”, lançada em 2021 no Globoplay, atualmente em exibição na Globo.





“Fico muito feliz ao fazer a novela das nove da Gloria (Perez) e do Mauro (Mendonça Filho, diretor). As oportunidades que recebi foram do tamanho que eu tinha para entregar como ator. Estou realizado por gravar na minha cidade natal. Saí de São Luís para me formar e trabalhar. Brindo a essa etapa da minha carreira. É uma conquista”, comemora.