Jade Picon rebate críticas e avisa: ninguém vai impedi-la de sonhar

A "patricinha" Chiara (Jade Picon) se apaixona por Ari (Chay Suede), mais velho e totalmente diferente dela (foto: Fábio Rocha/Globo)

Jade Picon tem seu primeiro papel como atriz na pele da descolada Chiara em “Travessia”, novela das 21h da Globo. Influenciadora que movimenta milhões de pessoas em suas redes sociais, ela ficou ainda mais conhecida ao participar do “Big Brother Brasil 22”.









“Admiro a Chiara, porque ela é bastante decidida. É uma personagem que dá a cara a tapa, acho isso bonito. Pode dar certo ou errado, mas ela faz. Não tem medo de arriscar. Já eu penso demais antes de qualquer coisa. Então, é algo que estou aprendendo nesse trabalho”, conta Jade.

Chiara ficará abalada quando descobrir que, na verdade, é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi), velho rival do homem que tem como pai.

Guerra (Humberto Martins) faz todas as vontades da filha adotiva (foto: João Miguel Jr./Globo)





A personagem mantém um romance com Ari (Chay Suede), que é noivo da mocinha Brisa (Lucy Alves). De acordo com Jade, a jovem se sente desafiada por esse novo sentimento.





“Ari é diferente de todos os homens que a Chiara conheceu, porque ela vive em uma bolha. Ele veio de outro estado, é mais velho, tem vivências que ela não teve. Por isso, existe o encanto, a vontade de aprender com ele e, também, de ensiná-lo. Eles são de dois mundos separados e a personagem se apaixona bastante”, comenta.

Visual criativo

Da mesma forma que Jade, Chiara é conectada ao mundo da moda. Por esse motivo, quer explorar algumas tendências nas peças usadas por sua personagem, filha de Débora (Grazi Massafera). Muitas delas, inclusive, são confeccionadas pelo time de profissionais da Globo.





Além do figurino, Jade adotou outro estilo de maquiagem, a fim de se distanciar do que usa no dia a dia.





“A gente sabia que queria fazer algo diferente na Chiara, por ser uma menina descolada. Ela não seguiria a linha de delineados, a minha marca registrada. Então, pensamos em maquiagem com aplicação, que é bacana. Dá para colar pedrinha, pérola, coisas que eu, pessoalmente, não faço, pela correria do meu dia a dia. Mas acho bonito. Escolhemos o triângulo e a lua”, relata.

Jade foi líder e anjo na edição deste ano do "BBB" (foto: Fábio Rocha/Globo)





Desde que a escalação de Jade foi anunciada, atores e parte do público criticaram, nas redes sociais, a escolha da influenciadora por ela não ter formação profissional na área. Porém, a influenciadora foi testada e aprovada tanto pela direção da Globo quanto pela autora Gloria Perez.





Jade afirma que era inevitável que comentários assim surgissem. “Quando a oportunidade chegou, imaginei que geraria isso. Independentemente do que eu fizer, sempre vai ter gente falando bem ou mal. Não ia deixar de aproveitar a chance por conta do que as pessoas vão dizer. Ninguém vai impedir que eu viva meu sonho”, garante.





Apesar das críticas, Jade está empolgada com a nova rotina de trabalho e a mudança para o Rio de Janeiro. Natural de São Paulo, a jovem, de 21 anos, preocupa-se em entregar um bom resultado para os profissionais que acreditaram no potencial dela como atriz.





“Estou acostumada a lidar com pressão e grandes responsabilidades desde pequena, por ter trabalhado como modelo e na internet. Não é algo que me paralisa e me deixa com medo. Meu foco é agradar à autora e ao diretor. Não teve um momento em que não me senti amparada”, finaliza.