Festa de 30 anos do 'Domingo legal' vai ao ar hoje (22/1), no SBT/Alterosa

Bruno, Celso Portiolli e Marrone na festa do 'Domingo legal' que começa às 11h, no SBT/Alterosa (foto: Lourival Ribeiro/SBT)



Para comemorar os 30 anos do programa “Domingo legal”, Celso Portiolli recebe hoje (22/1) a dupla que marcou a trajetória da atração. Bruno e Marrone vão cantar, além de recordar momentos e até perrengues que viveram lá. A festa começa às 11h, no SBT/Alterosa.



Para comemorar os 30 anos do programa “Domingo legal”, Celso Portiolli recebe hoje (22/1) a dupla que marcou a trajetória da atração. Bruno e Marrone vão cantar, além de recordar momentos e até perrengues que viveram lá. A festa começa às 11h, no SBT/Alterosa.

“Minha ideia é destruir a fita original, ela nunca mais será exibida na televisão brasileira. Vamos acabar com essa polêmica”, diz o apresentador. E não é que eles simulam a destruição da fita?





Portiolli abre a edição comemorativa homenageando Gugu Liberato (1959-2019), responsável por apresentar o programa de sua estreia, em 1993, até 2009.

Gugu e sua banheira fizeram história na televisão do Brasil (foto: João Batista da Silva/SBT)

“Domingo é dia de festa. Domingo é dia de dança. Domingo é dia de música. Brasil, está começando agora o 'Domingo legal! Trinta anos depois, repito as palavras que o apresentador Gugu Liberato usou para dar início ao primeiro 'Domingo legal' da história”, afirma Portiolli.





“Em 17 de janeiro de 1993, começava o programa que se tornaria um dos mais longevos e importantes da televisão brasileira”, diz.

Helen Ganzarolli, Luiza Ambiel e Alessandra Scatena, de volta ao 'Domingo legal', no time amarelo do "Passa ou repassa" (foto: João Raposo/SBT)

O quadro “Passa ou repassa” traz a primeira assistente de palco da atração, Alessandra Scatena, no time amarelo, junto da “musa da banheira” Luiza Ambiel, que fez sucesso no programa, e de Helen Ganzarolli.





No time azul, estarão Liminha, prata da casa do programa; o humorista Pedro Manso, que fez diversas participações; e Gavião (Lucas Mesquita), que permanece até hoje no “Domingo legal”.





Gugu com a cantora Shakira (foto: Moacyr dos Santos/SBT )



Gugu era o dono da festa





Entre os momentos históricos está o piloto comandado por Gugu Liberato. Com 90 minutos, trazia musicais, concursos de dança, circo e interação com a plateia no Teatro Silvio Santos. Em 1998, o programa se mudou para o Complexo Anhanguera, do SBT.





Ao receber a banda Mamonas Assassinas, em 1995, o programa conquistou a liderança da audiência. Em 1996, a tristeza: a cobertura do acidente aéreo que vitimou os rapazes, na Serra da Cantareira (SP).





Os quadros ao vivo “Telegrama legal”, “Táxi do Gugu”, “Helicóptero do Gugu”, “Banheira do Gugu” e “Corpos na lama” ficaram na memória de gerações.





Naquele palco, brilharam Vera Verão, vivida pelo ator Jorge Lafond, Luiza Ambiel e a apresentadora Helen Ganzarolli. O trio KLB estreou no programa.









TÚNEL DO TEMPO Gugu com RBD, no México (foto: SBT/divulgação) Mamonas Assassinas: farra no palco (foto: Moacyr dos Santos/SBT) Maiara, Marília Mendonça e Maraísa (foto: SBT/reprodução ) Nestes 30 anos, passaram por lá estrelas internacionais: a diva pop Shakira, em 1997; o fenômeno RBD, em 2006; a mexicana Gaby Spanic, estrela da novela “A usurpadora”; e parte do elenco do “Chaves” – Maria Antonieta de Las Nieves (Chiquinha), Edgar Vivar (Seu Barriga) e Carlos Villagrán (Quico). Alias, “A usurpadora” e “Chaves” foram sucessos absolutos do SBT.





“DOMINGO LEGAL”

Apresentação: Celso Portiolli. Edição comemorativa dos 30 anos do programa. Hoje (22/1), às 11h, no SBT/Alterosa.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria







Na festa do “Domingo legal”, Celso Portiolli prepara o terreno para a série de 30 histórias que marcaram o programa e serão exibidas a partir de 29 de janeiro.