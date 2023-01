Fernando Jordão apresenta o 'SBT News na TV' nas madrugadas do SBT/Alterosa

Fernando Jordão dará notícias ao vivo na madrugada (foto: Rogério Pallatta/SBT)

“SBT News na TV” é a nova atração jornalística da TV aberta brasileira, com o compromisso de informar o cidadão sobre fatos envolvendo política, economia e Justiça que terão impacto sobre sua vida e sobre o país.



Apresentado pelo jornalista Fernando Jordão, o noticiário estreia nesta madrugada, às 2h30, no SBT/Alterosa, e vai ao ar diariamente. Durante a semana, começa logo após o programa "Operação Mesquita". Aos sábados, depois de "Notícias impressionantes", e aos domingos, após "Orquestra André Rieu".

Jordão estará nos estúdios do SBT, em São Paulo. O projeto multiplataforma leva o "SBT News" do YouTube e das mídias digitais para a tela da TV a partir de agora. O noticiário engloba a cobertura realizada pela emissora e afiliadas em todo o país, além dos correspondentes internacionais. Devido ao horário, certamente Erika Okazaki, do Japão, será um dos rostos mais presentes na madrugada do SBT/Alterosa.





Também estarão lá Roseann Kennedy, com a crônica política do “Poder expresso”; Débora Bergamasco, do “Perspectivas”; os correspondentes Luiz Weber, Sérgio Utsch e Patricia Vasconcellos, do “Mapa mundi”. O programa também terá os quadros “Tech news”, com o influencer Armindo Ferreira, e “Hollywood news”, com Cleide Clock mostrando as novidades do cinema.