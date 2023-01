BBB 23: conheça as novidades da casa mais vigiada do Brasil

Área externa da casa do BBB23 (foto: Globo/Paulo Belote)

A casa mais vigiada do Brasil volta à telinha dos brasileiros, a partir de amanhã (16/1), e vem mais uma vez com um elenco metade famoso, metade anônimo. Vinte e dois brothers, sendo 12 pipocas e 10 camarotes, disputam o que pode se tornar o maior prêmio do programa, chegando a R$ 5 milhões.

O reality chega para suceder uma edição menos badalada e muito criticada do BBB e aposta nas mudanças no sistema de jogo para reconquistar o sucesso de edições anteriores, principalmente as de 2020 e 2021, que bateram recordes e levantaram as expectativas de até onde o programa conseguiria chegar após uma adesão dos fãs nas redes sociais jamais antes vista.

Um acerto do ano anterior que permanece em 2023 é Tadeu Schmidt. O apresentador se destacou movimentando um elenco morno na edição 22 e agora se diz mais habituado e preparado. "Quando cheguei, no ano passado, estava descobrindo como era o funcionamento da coisa. Porque não tem como treinar muito isso sem os participantes", explica Tadeu Schmidt. "Agora, já sei o funcionamento do brinquedo. Então acho que vou aproveitar muito mais esses primeiros dias", complementa.

O apresentador acredita que as mudanças propostas e ainda pouco explicadas darão outra cara para o jogo. Uma que já foi determinada foi o público escolher as duplas na primeira semana, que pode gerar intrigas. Confira os participantes do BBB 23:

A casa

Rica em detalhes, a casa do BBB este ano tem a temática de viagens. O Correio visitou a casa três dias antes do início do reality e pôde ver com antecedência a decoração que receberá um dos programas mais assistidos do ano.

São dois quartos distintos, com temas terra e mar. Os participantes não terão camas o suficiente. O rodízio terá que ser grande, ou muitos vão dormir no chão. A quantidade de informação também pode incomodar os mais sensíveis. O ambiente é "poluído visualmente", mas muito exuberante.

A cozinha se destaca. Enquanto a xepa tem o tema praia, o VIP é um chalé da serra. Os utensílios se diferenciam e as cozinhas frente a frente podem gerar ciúme nos participantes que ficarem menos tempo na parte mais abastada da casa.

Por fim, vale mencionar o exuberante confessionário, muito iluminado, talvez o fundo seja até mais imponente que os participantes mais apagados.

Uma decoração ousada para uma temporada que promete sair do marasmo, alcançar novos públicos e trazer um apelo mais global a um dos programas de maior audiência na grade da Rede Globo. É hora de mudar, sem abrir mão do que deu certo, mas buscando horizontes mais prósperos.