O “Big Brother Brasil 23” entra no ar na próxima segunda-feira (16/1), mas a agitação começou. Os nomes dos participantes dos grupos Camarote e Pipoca começam a ser divulgados nesta quinta-feira (12/1), ao longo da programação da TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt revelará os confinados ao lado de Ana Clara, que volta à Rede BBB.

Ontem, a emissora anunciou os participantes da Casa de Vidro, localizada no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro: o modelo Gabriel Tavares, de 24 anos, a empresária Giovanna Leão, de 25, o psiquiatra Manoel Vicente, de 32, e a biomédica Paula Freitas, de 28.