'Mitchell do BBB': Internet compara brother a personagem de Modern Family

O cabelo ruivo é a principal característica que une Mitchell e Manoel (foto: Reprodução Redes Sociais)

A ‘Casa de vidro’ está agitando a internet para a estreia do Big Brother Brasil na próxima segunda-feira (16/1). A dinâmica apresentou quatro participantes para o público nesta terça-feira (10/1): Paula Freitas, Giovanna Leão, Gabriel Tavares e Manoel Vicente, que viralizou por conta da similaridade com o personagem Mitchell da série norte-americana Modern Family.

Esta é a primeira vez que a Casa de vidro acontece antes do reality show entrar ao vivo na TV Globo. Mas, o processo funciona da mesma forma que edições anteriores: os espectadores devem votar em dois participantes - um brother e uma sister - para entrarem efetivamente na casa mais vigiada do Brasil.

Por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, os quatro participantes entraram na ‘Casa de vidro’ no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro. Vestido com um look composto por somente peças laranjas, Manoel chamou a atenção da internet pela similaridade física com o personagem de Modern Family. Aos poucos, a personalidade do brother também se mostrou parecida com a de Mitchell.

depois que disseram que o manoel, participante da casa de vidro do bbb parece o mitch de modern family, eu não consigo mais desver



A série segue a vida de três núcleos familiares de uma “grande família” ao longo de 11 temporadas. O advogado Mitchell é casado com Cameron e eles adotam uma criança do Vietnã, a pequena Lily, o que provoca uma mudança na rotina deles.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Manoel tem 32 anos e é psiquiatra. Ele vive um relacionamento aberto com Raphael Piza.





O cabelo ruivo é a principal característica que une Mitchell e Manoel. Para conquisar o público, o brother criou o bordão “força laranja”, que viralizou na internet.



Os nomes 'Mitchell' e 'Manoel' ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, ao lado da hastag BBB23.





A votação para escolher o brother e a sister que vão entrar no BBB 23 é feita no site oficial do Gshow.