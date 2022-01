Projota lança disco e não se arrepende da experiência traumática no ''BBB''

A partir de abril, Projota planeja sair em turnê pelo país com sua banda (foto: Fernando Othero/Divulgação)















“Cheguei a colocar algumas coisas no papel ainda em 2020. No final daquele ano, fui convidado para o 'BBB 21'. Só a experiência de ser convidado já me fez escrever algumas canções no pré-confinamento, no hotel, antes de entrar na casa”, relembra.

MUTIRÃO NO ESTÚDIO



Projota afirma que o repertório de “A saída está dentro” marca um novo tempo para ele. Diferentemente dos trabalhos anteriores, a maioria das faixas foi produzida no estúdio ao lado da banda, em processo colaborativo.





Foi quase terapia: ele expõe emoções, fala de amor e também de medo. “Sob nova perspectiva, já que o último ano me permitiu enxergar as coisas de outra maneira”, revela.









''Muita coisa dentro de mim estava doendo muito, machucando mesmo. Outras coisas me aliviavam, como as canções de amor. De repente, foi como magia: eu não sabia o que queria, mas Deus sabia. No fim, quando ouvi o disco, fiquei absurdamente feliz com o resultado'' Projota, cantor e compositor





“As coisas aconteceram, precisei ficar um tempo mais recluso. Isso realmente me fez muito bem. Foi algo que precisei fazer. Nem ficava muito nas redes sociais, procurei me organizar”, diz. “Até que um dia me senti bem e inspirado. Pensei: agora consigo ir para o estúdio e fazer um disco. Convoquei os músicos, porque quis fazer diferente. Na verdade, não queria ficar compondo sozinho com a minha batida. Então, convidei os músicos para entrarmos em estúdio e produzir o disco.”





Projota já imaginava como seria uma ou outra canção, mas o que valeu foi o coletivo. “Em uma semana, já tínhamos várias músicas prontas”, explica. “No final das contas, vimos que a sintonia estava tão boa que o disco sairia ali. Ficamos cerca de três meses produzindo e lapidando as faixas.”





O momento foi de profundo mergulho interior. “Queria botar algo para fora. Muita coisa dentro de mim estava doendo muito, machucando mesmo. Outras coisas me aliviavam, como as canções de amor. De repente, foi como magia: eu não sabia o que queria, mas Deus sabia. No fim, quando ouvi o disco, fiquei absurdamente feliz com o resultado.”

''Valeu muito a pena ter participado do programa, não me arrependo nem um por cento'' Projota, cantor e compositor







Ao avaliar sua participação no “BBB”, ele diz que a experiência lhe trouxe maturidade. “Não há o que pague o crescimento pessoal, isso eu trouxe de lá e vou levar comigo para o resto da minha vida, além dos grandes amigos que fiz”, comenta.









A partir de abril, Projota planeja sair em turnê pelo país com sua banda

Esta semana, Projota fez festa de lançamento do novo disco, em São Paulo, com a presença dos ex-BBBs Viegas, Lumena Aleluia, Gui Napolitano, Fiuk e Sarah Andrade. “Vários brothers apareceram. Então, é você ter os amigos do lado, carrego grandes amizades e muito aprendizado. Valeu muito a pena ter participado do programa, não me arrependo nem um por cento”, garante.

DEUS NO COMANDO

Deus foi um parceiro e tanto, revela o cantor e compositor. “Não discuto com ele. Hoje, um ano depois, consigo começar a entender o plano dele para mim.” E agradece a oportunidade de mostrar para as pessoas que “elas não podem desistir, mesmo quando parece que não vai dar certo, que deu tudo errado”.





Ter fé e batalhar – esse é o caminho. “Estou lançando o melhor disco da minha carreira. Os números estão indo bem pra caramba. Críticos e fãs têm me dado feedback muito bom, estou muito feliz.”





Das 11 faixas, três já renderam clipes: “Volta”, “Snapback” e, mais recentemente, “Pássaros”. A turnê, acredita Projota, pode começar em abril. “Teremos tempo para produzir o show da melhor maneira. Por enquanto, vamos fazendo alguns poucos eventos, mais isolados, algo esporádico. Temos muita gente para cuidar, a minha equipe toda.”





A ideia dele é ir para a estrada com banda completa. “Tenho dois formatos de shows. Um com DJ, que já é tradicional e faço há 15 anos, e outro para festivais e apresentações maiores. Minha grande vontade é conseguir levar a banda para a maioria dos eventos, para casas de shows que comportarem essa possibilidade.” E avisa: “Se tiver um DJ e um palco, subo lá e canto. Ao mesmo tempo, a gente ataca também de Rock in Rio com a banda completa.”





Projota, Haroldo Tzirulnik e Big Rabello assinam a direção musical do novo disco, que contou com a participação dos músicos e parceiros Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros.





Enquanto a turnê não chega, o músico comemora seus 20 anos de carreira divulgando as novas canções. A plateia dele é respeitável: cerca de 5 milhões de seguidores e1,1 bilhão de streamings apenas no Spotify.





“Quero cantar em Minas Gerais, onde a gente é muito bem recebido. É uma cultura de muito amor, o povo é musical e receptivo. A galera aí é só amor”, conclui.

REPERTÓRIO

“VOLTA”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros





“PÁSSAROS”

» De Projota

» Participação de Lourena





“ISAÍAS 41:10”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Herbert Medeiros

e Marcio Arantes





“A GAROTA QUE SABIA VOAR”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros





“O HYPE”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros

» Participação de Fernandinho Beatbox





“CHUVA DE NOVEMBRO”

» De Projota e André Maini





“LADRÃO DE ESTRELAS”

» De Projota

» Participação de Melim





“SNAPBACK”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros





“ALWAYS”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros





“HOMENS DE BEM”

» De Projota, Big Rabello, Conrado Goys, Gibson Freitas e Herbert Medeiros

» Participação de Nando Reis





“CHUVA DE NOVEMBRO PARTE 2

» De Projota, André Maini, Big Rabello, Gibson Freitas e Herbert Medeiros









“A SAÍDA ESTÁ DENTRO”

.Disco de Projota

.11 faixas

.Universal Music

.Disponível nas plataformas digitais

O furacão passou. E Projota lança o disco “A saída está dentro” (Universal Music) disposto a virar o jogo, depois dos momentos difíceis que enfrentou desde 16 de março do ano passado, quando deixou o “Big brother Brasil” rejeitado com 91,89% dos votos do público e a imagem arranhada. O rapper, cantor e compositor paulistano, de 35 anos, diz que a vida virou “uma bagunça”, mas está pronto para encarar o palco depois de abril.