Postagem no Instagram do Paralamas do Sucesso confirma adiamento em Nova Lima e também em São Paulo

Os organizadores afirmam que uma nova data será divulgada o mais breve possível e que os ingressos já adquiridos continuam valendo. “Para quem não puder comparecer na nova data, basta realizar a solicitação do reembolso de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, por meio do link que está disponível nos destaques do perfil @star415eventos no Instagram”.