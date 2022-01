Festival de Verão de Belo Horizonte é adiado por causa da COVID-19

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O Festival de Verão de Belo Horizonte está adiado. O evento estava agendado para os dias 29 e 30 de janeiro na Esplanada do Mineirão. Os organizadores decidiram, nesta quarta-feira (19/1), acatar a recomendação do Conselho Municipal de Saúde em decorrência do avanço do coronavírus na capital.

"Com muita dor no coração, mas seguindo uma recomendação do Conselho Municipal de Saúde de BH - e de tantas outras cidades e estados brasileiros -, além de tantas incertezas, nossa decisão é por ADIAR o Festival de Verão para um momento de estabilidade sanitária", consta a publicação na conta do Instagram do Festival.

Os organizadores ainda não definiram nova data para o Festival. As pessoas que já compraram ingressos para o evento terão o bilhete válido na nova data, mas se preferirem reembolso poderão pedí-lo entre os dias 29 de janeiro e 28 de fevereiro pelo e-mail contato@thefestivalmakers.com.br