Avião da Polícia Militar faz pouso forçado e fecha aeroporto da Pampulha

Ocupantes da aeronave não se feriram. Causas não foram divulgadas (foto: Redes sociais )

O aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, ficou fechado para pousos e decolagens na tarde desta quarta-feira (19/1) por causa de um incidente com um avião da Polícia Militar de Minas Gerais.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave prefixo PT-OSO, modelo King Air C90, turboélice, com capacidade para sete pessoas, fez um pouso forçado e só parou na área com grama.

Quatro pessoas estavam a bordo, ninguém se feriu. Apenas danos materiais foram registrados. Durante o ocorrido, uma aeronave que pousaria na Pampulha teve a rota desviada para Confins.