Tragédia em Vespasiano: criança de dois anos morre afogada em piscina

Bombeiros resgataram corpo de homem que estava desaparecido em Pará de Minas (foto: CBMMG)

Uma tragédia em Vespasiano, na Grande BH. Uma mãe estava com a filha, Evelin Eduarda de Jesus Rodrigues, de 2 anos, no lado externo da casa, onde havia uma piscina inflável de mil litros, quando o filho de oito meses, que usa uma colostomia, chorou no interior da residência. Ela correu para ver o que era e, quando retornou, a filha estava desacordada dentro da piscina.

O fato ocorreu por volta do meio-dia, segundo informações da Polícia Militar. Imediatamente, a mulher pegou a criança e saiu para a rua, pedindo socorro. Um motorista parou o carro e levou a mulher e a criança para a UPA de vespasiano. A criança, no entando, já estava morta.

A mãe estava inconformada, chorando muito. Ela contou aos policiais que tinha ido socorrer o filho mais novo e quando chegou ao berço, a bolsa de colostomia estava cheia e foi preciso trocá-la. Contou que não demorou nem 10 minutos e, ao retornar, a filha estava desmaiada na piscina.

Pará de Minas

Resgatado, na manhã desta quarta-feira (19/1), o corpo de um homem, numa lagoa existente no Conjunto Habitacional São Vicente de Paulo, em Pará de Minas, na mesorregião metropolitana de BH, que estava desaparecido desde a noite de terça-feira.

Segundo parentes da vítima, o homem sofria de depressão. À noite, localizaram o carro do homem, de frente para a lagoa, mas ele não estava lá.

Os bombeiros iniciaram as buscas, mas, devido à escuridão, o serviço foi interrompido e retomado nesta manhã. O corpo foi localizado no início da tarde, por volta de 13h.

Contagem

No lago existente na Praça do Campinho, no Bairro Nova Contagem, foi resgatado o corpo de um jovem, de 19 anos. Segundo testemunhas, o adolescente nadava na lagoa, tendo submergido, e não foi mais visto. Os bombeiros mergulharam no local e localizaram o corpo por volta de 15h.