MG: Servas ainda recebe água e alimentos para os atingidos pelas chuvas

Doações continuarão por todo o estado para vítimas das chuvas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O Serviço Social Autônomo (Servas) paralisou nesta quarta-feira (19/1) a arrecadação de roupas destinadas aos atingidos pelas fortes chuvas que castigaram as cidades de Minas Gerais nas últimas semanas. O órgão dará prioridade para recolher água potável, alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal, colchões e cobertores.





Os donativos também podem ser entregues na rede de supermercados Verdemar, no BH Shopping, Shopping Diamond Mall e Shopping Pátio Savassi, em todos os batalhões, quartéis e bases comunitárias de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Delegacias de Polícia Civil de Minas Gerais e em pontos de coleta da Cemig.





A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec) e as forças de segurança ficaram responsáveis por recolher o material e prestar ajuda humanitária aos afetados.





Serviço Social Autônomo

CNPJ: 17.385.840/0001-12

Caixa: Ag. 1667 / CC: 3529-1

Pix: +5531991630836

Campanha da sociedade civil

Outra campanha está sendo articulada por instituições da socidade civil para ajudar os desabrigados das chuvas. Entre 24 e 30 de janeiro, donativos serão recolhidos nas 19 estações do metrô de Belo Horizonte, com preferência para alimentos não perecíveis, água potável, roupas, cobertores, material de higiene pessoal e limpeza para serem levados às vítimas das chuvas em 145 municípios mineiros.

A ação tem a participação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), do Sindicato dos metroviários de Minas Gerais (Sindimetro-MG), do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) e da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP).

Toda categoria metroferroviária está orientada a receber os donativos, que serão acondicionados e posteriormente, transportados até os municípios .