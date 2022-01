Kalil discute avanço da pandemia em BH com Comitê de Enfrentamento à COVID

Prefeito Alexandre Kalil ainda não definiu se a cidade sofrerá novas restrições (foto: Esdras Moreira/PBH)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se reuniu nesta quarta-feira (19/1) com o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 para avaliação da pandemia na capital mineira. O encontro se repetirá nos próximos dias para uma avaliação geral da situação na cidade e a discussão de dois temas específicos: a falta de um cronograma de chegada de vacinas para o público de 5 a 11 anos de idade e os critérios que serão adotados pela prefeitura para a liberação de alvarás para os eventos privados de carnaval.

No encontro desta quarta, estiveram ao lado do chefe do executivo o vice-prefeito, Fuad Noman; o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto; e os médicos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás, integrantes do comitê. Um novo balanço será feito na próxima quarta-feira (26).

Por enquanto, a prefeitura não prevê fechamento do comércio não-essencial. O prefeito Alexandre Kalil já havia prorrogado o estado de calamidade pública até 31 de março.