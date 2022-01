COVID-19: vacinação infantil em BH terá novos locais; confira programação

Crianças serão vacinadas em 27 postos diferentes em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que vai passar de nove para 27 escolas que irão funcionar como pontos de vacinação infantil contra a COVID-19.





Nesta quinta-feira (20/1), serão vacinadas as crianças de 11 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação.





O horário de funcionamento é das 9h às 17h e os endereços podem ser verificados no fim desta matéria ou no Portal da Prefeitura









“A vacinação em escolas tem como objetivo de manter a segurança das crianças da capital, para que este público não fique em contato direto com pacientes que apresentam sintomas respiratórios e que estão sendo atendidos nas unidades de saúde”, destacou a prefeitura.





Confira o cronograma atualizado da vacinação de crianças:





Dia 20/1, quinta-feira:

- primeira dose para crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação. É necessário levar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina;





- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e da comorbidade além do cartão de vacina;





Dia 21/1, sexta-feira:

- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades nascidas de janeiro a junho de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data da vacinação. É necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte.

O que precisa para ser vacinado

Para se vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais, ou responsáveis e apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.





Caso o acompanhamento seja por terceiros, haverá a necessidade de apresentar o termo de autorização de para vacinação devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.





Crianças com comorbidades

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, estão elegíveis para se vacinar as crianças com as comorbidades disponibilizadas neste link . Para a aplicação, a orientação é que apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde (emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro), assinado e carimbado, em versão original. Além do documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.





Locais para vacinação infantil (por regional)





Barreiro

Escola Municipal Dulce Maria Homem: Rua Três Marias, 221, Miramar

Escola Municipal Vinicius de Moraes: Rua Sebastião Moreira, 409, Tirol

Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães: Rua Intersindical, 270, Cardoso

Centro-Sul

Escola Municipal Presidente João Pessoa: Rua Congonhas, 639, Santo Antônio

Escola Municipal Senador Levindo Coelho:Rua Caraça, 910, Serra

Escola Municipal Mestre Paranhos: Rua Alcida Torres, 20, Conjunto Santa Maria

Leste

Escola Municipal Israel Pinheiro: Rua Desembargador Bráulio, 1.147, Alto Vera Cruz

Escola Municipal Padre Francisco: Av. Itaituba, 12, Boa Vista

Escola Municipal Santos Dumont: Av. Mem de Sá, 600, Santa Efigênia

Nordeste

Escola Municipal Governador Carlos Lacerda: Rua Princesa Leopoldina, 490, Ipiranga

Escola Municipal Agenor Alves de Carvalho: Rua Agenor Alves, 53, Nazaré

Escola Municipal de Educação Infantil Maria Goretti: Rua Barreiro Grande, 495, Maria Goreti

Noroeste

Escola Municipal Oswaldo Pieruccetti: Rua Regida, 309, Jardim Filadélfia

Escola Municipal Luigi Toniolo: Rua Mafra, 124, Coqueiros

Escola Municipal de Educação Infantil São Vicente: Rua Humaitá, 1.149, Padre Eustáquio





Norte

Escola Municipal Hebert José de Souza: Av. Detetive Eduardo Fernandes, 320, Novo Aarão Reis

Escola Municipal Daniel Alvarenga: Rua Coquilho, 155, Zilah Sposito

Escola Municipal Rui da Costa Val: Rua Antônio Pereira dos Santos, 30, Jardim Felicidade





Oeste

Escola Municipal Francisca de Paula : Rua Júlio de Castilho, 234, Cinquentenário

Escola Municipal Magalhães Drumond: Rua Contendas, 200, Alto Barroca

Escola Municipal João do Patrocínio: Rua Guaribu, 100, Nova Gameleira

Pampulha

Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia: Rua Aluísio Davis, 53 , Ouro Preto

Escola Municipal de Educação Infantil Sarandi: Rua Deputado Augusto Gonçalves, 190, Serrano

Escola Municipal de Educação Infantil Alaíde Lisboa: Av. Antônio Carlos, 6.627, Pampulha

Venda Nova

Escola Municipal Professor Pedro Guerra: Rua João Ferreira da Silva, 230, Mantiqueira

Escola Municipal Jardim Leblon: Rua Silva Xavier, 15, Jardim Leblon

Escola Municipal de Educação Infantil Lagoa: Helcio Pereira Fortes, 62, Lagoa