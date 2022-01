Oito em cada 10 internados em Uberlândia não completaram a vacinação

Aproximadamente 30 mil moradores de Uberlândia não tomaram nem a primeira dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia/p10luz) Oito em cada 10 pessoas com COVID-19 internadas com sintomas moderados a graves em Uberlândia estão com o esquema vacinal incompleto ou simplesmente não se vacinaram contra a doença. Infectologista ouvida pela reportagem salientou que um paciente contaminado pela variante Ômicron, que é menos agressiva, está mais suscetível a formas graves da COVID-19 se não estiver imunizado.

LEIA MAIS 19:28 - 18/01/2022 Unaí Tupinambás: 'É hora de a população repensar o relaxamento excessivo'

19:24 - 18/01/2022 COVID: hospitais de BH têm lotação máxima e taxa de transmissão aumenta

18:17 - 18/01/2022 COVID-19: ocupação de leitos na Santa Casa BH ultrapassa os 97%

Um levantamento realizado pela prefeitura do município do Triângulo Mineiro, considerando o boletim municipal dessa segunda-feira (17/1), mostrou que dos 25 internados com a doença em UTIs, 83% não receberam nenhuma dose contra a COVID-19 ou estão com o esquema vacinal incompleto. Na enfermaria, a situação se repete, sendo 80% dos 107 pacientes internados nas mesmas condições. Os dados incluem as redes pública e particular. Um levantamento realizado pela prefeitura do município do Triângulo Mineiro, considerando o boletim municipal dessa segunda-feira (17/1), mostrou que dos 25 internados com a doença em UTIs, 83% não receberam nenhuma dose contra a COVID-19 ou estão com o esquema vacinal incompleto. Na enfermaria, a situação se repete, sendo 80% dos 107 pacientes internados nas mesmas condições. Os dados incluem as redes pública e particular.



Cerca de 50 mil pessoas estão com a dose de reforço em atraso no município e aproximadamente 30 mil moradores não tomaram nenhuma dose da vacina contra a COVID-19.



Nesta terça-feira (18/1), Nesta terça-feira (18/1), 2.310 novos casos da doença foram confirmados, o sexto recorde seguido , sendo que há testes dos dias 14, 15, 16 e 17 deste mês. A ocupação de leitos de UTI voltados para a doença é de 18% e, pela primeira vez em janeiro, houve 4 mortes confirmadas em decorrências do coronavírus, o que não ocorria há três meses em Uberlândia.



Em nota, o município reforçou a necessidade da população comparecer às convocações para vacinação para, assim, reduzir as chances de internação e de agravamento de quadro, tendo em vista as variantes do vírus que circulam na cidade.



A médica infectologista Fernanda Albernaz explicou que sem vacina ou com o esquema incompleto a proteção é baixa contra o vírus, mesmo sendo a variante Ômicron, considerada menos agressiva, mas de transmissão mais fácil.



“O paciente vacinado, quando ele contrai a doença, as chances de ter COVID grave são muito menores do que o não vacinado, que não tem proteção nenhuma. E, por isso, por mais que a variante Ômicron seja menos letal, o não vacinado não tem anticorpos contra o vírus”, disse a especialista.