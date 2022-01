COVID-19 avança ainda mais em BH, e leitos de UTI estão quase 90% ocupados

Quase 90% dos leitos de terapia intensiva para pacientes com COVID-19 em Belo Horizonte estão ocupados (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Apesar de a Prefeitura de Belo Horizonte ter aberto novos leitos de enfermaria e UTI para o tratamento de pacientes com a COVID-19 nos últimos dias, a doença segue avançando pela cidade e a taxa de ocupação nos leitos da rede SUS-BH e suplementar já está bem próxima dos 90%.

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (19/1) aponta que as internações em UTI atingiram a marca de 89,1%. Nesta terça (18/1), as ocupações estavam em 82,1%. Nas enfermarias, houve uma queda nas ocupações com a abertura de novas vagas. A taxa declinou em 24 horas de 84,7% para 74,5%, mas permanece em nível vermelho, de alerta máximo.

A transmissão da COVID-19 na capital segue muito preocupante. O RT permanece elevado, em 1,19. Ou seja, cada grupo de 100 pessoas infectadas transmitem o coronavírus para outras 119.

Até o momento, 306.248 pessoas já se infectaram com o coronavírus na capital. Em acompanhamento médico, estão 5.255 pacientes. Os recuperados somam 293.860, e o número de óbitos na cidade em decorrência da doença chega a 7.133.