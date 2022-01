Pedro Leopoldo inicia vacinação infantil nesta quarta-feira

A pequena Eduarda, de 9 anos tem diabetes e foi levada pela avó para tomar a primeira dose contra a COVID-19 (foto: Divilgação/Prefeitura de Pedro Leopoldo)

Após tomar a primeira dose da vacina infantil contra a COVID-19, a pequena Eduarda, de 9 anos, fala para a avó, que não doeu nada e foi rápido. Ela faz parte do grupo de crianças com comorbidades e deficiência permanente que abre o calendário de vacinação contra a COVID-19 em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





A nova etapa de imunização com a vacina da Pfizer( Corminaty) teve início nesta quarta-feira (19/1) e vai continuar de forma escalonada até sexta-feira, somente na parte da manhã, no Centro Municipal de Imunização e no ESF Santa Tereza/Dom Camilo. De acordo com o Ministério da Saúde, o esquema vacinal para as crianças terão um intervalo de oito semanas para a aplicação da segunda dose.

Segundo a Secretaria de Saúde, hoje foi a vez das crianças de 9 aos 11 anos. Na quinta-feira, será vez dos pequenos de 7 e 8 anos e na sexta-feira, de 5 e 6 anos. Também fazem parte dessa etapa as crianças que pertencem à comunidade quilombola.





Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Pedro Leopoldo, o estado enviou 300 doses e as vacinas serão aplicadas conforme critérios de prioridades de imunização, elaborados pelo Ministério da Saúde, e de acordo com a disponibilidade de doses.





"Todos os profissionais envolvidos na vacinação infantil de Pedro Leopoldo receberam capacitação específica para este público. Estamos preparados para imunizar as crianças de 5 a 11 anos, seguindo as normas técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde", disse Daniel Lucas, Chefe de Vigilância em Saúde.





A secretaria informa que após encerrar a imunização destinada a este público, e com a chegada de novas doses, será a vez das crianças sem comorbidades, por escalonamento de idade e o cronograma será divulgado posteriormente pela prefeitura.





Em relação aos outros públicos que também estão sendo vacinados, a prefeitura esclarece que a imunização nas demais unidades de saúde da cidade segue normalmente.