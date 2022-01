Homem que sobreviveu a correnteza por 2h em Minas é assassinado

Vítima foi atendida por funcionários do Hospital Municipal, mas não sobreviveu (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 40 anos foi assassinado a facadas na área central de Cachoeira da Prata, nessa segunda-feira (18/1). A vítima, Elissandro Alves, foi alvo de manchetes no ano passado ao sobreviver duas horas lutando contra uma forte correnteza na barragem no município. O homem foi socorrido por funcionários do Centro de Saúde do município ontem, mas não sobreviveu.

Com a ajuda de testemunhas, os policiais militares localizaram a casa da irmã de um dos autores do crime. No local, ela afirmou à PM que não tinha conhecimento da localização do irmão pois, logo após o crime, ele teria pego alguns objetos e fugido, informando apenas as roupas que ele usava.









Detido, o autor informou que o cunhado dele também havia participado do crime. Ao retornar à casa da irmã, os militares também deram voz de prisão ao outro suspeito, que negou os fatos.





Aos policiais, um dos envolvidos confessou o assassinato e afirmou que não havia sido o único homícidio cometido. Além disso, os policiais apuraram que o autor tinha mandado de prisão em aberto e constava descumprimento às determinações de prisão domiciliar.





De acordo com os relatos, a vítima teria ido até o cunhado do primeiro suspeito detido cobrar uma dívida de alguns peixes que foram vendidos. Como os envolvidos não chegaram a um acordo, eles entraram em discussão, até que os autores o acertaram com duas facadas, uma no tórax e uma no braço esquerdo.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sete Lagoas e a perícia foi acionada.





A arma do crime foi encontrada na cozinha da casa.





